全運會2025｜何詩蓓大勇晉100自決賽向第二金進發　父母現場觀戰

何詩蓓昨日（13日）在女子200米自由泳輕鬆封后，今日（14日）向個人第二面金牌進發，出戰女子100米自由泳。今晚她出戰準決賽，游出53.46秒，以首名晉級決賽。

決賽將於周六（15日）晚上7時舉行。



何詩蓓今早在初賽游出54.29秒，輕鬆晉級，港隊師妹李芯瑤及馬紫玲同樣躋身準決賽。三名港將在準決賽同樣身處第二組，馬紫玲排第一線，李芯瑤排第三線，何詩蓓則排第四線。頭50米，何詩蓓以25.89秒首名轉池，第二個50米她開始「收步」，以53.46秒首名觸池，以總排名第一位晉級決賽。

李芯瑤游出55.27秒，馬紫玲游出55.73秒；前者名列第10，位列決賽後備席位，馬紫玲則無緣晉級。

何詩蓓100自勁敵楊浚瑄在準決賽第一組游出54.61秒，總排名第三晉級，江蘇的楊雯文則以54.23秒以總排名第二晉級準決賽。

何詩蓓。（新華社）

何詩蓓出戰女子100米自由泳，向個人第二金進發。（新華社）

何詩蓓200自決賽對手 只剩1人亮相100自

今屆全運會最受注目的游泳女將除了何詩蓓，還有張雨霏。這位「亞洲蝶后」出戰6個項目，100米及200米蝶泳是主項，當中100蝶奪金，今晚的200蝶摘銅；她同時報名參加50米及100米自由泳，但估計因為100自準決賽緊接200蝶決賽之後，所以她棄戰100自，未能與何詩蓓正面交鋒。

同時，昨晚有份出戰200米自由泳決賽的泳手，銀牌浙江選手柳雅欣、第4名的廣東新星李家萍、第5名的范亞琦、第7名的孔雅琪及第8名的勞麗慧，全部與張雨霏一樣未出賽（DNS），缺少一班強手，形成今早多組100自初賽中間泳道空空如也的奇特畫面。