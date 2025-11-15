全運會2025｜韋祺三鐵第四衝線無緣頒獎台　混合接力爭獎牌添信心

第十五屆粵港澳全運會三項鐵人今早（15日）在中環海濱上演，女子個人賽率先上演，韋祺一直留守前列，完成單車路段曾經登上第二，惟最終以第四衝線，與頒獎台擦身而過，這名22歲的港將已滿意今日表現，並對明日混合接力衝擊獎牌更有信心。



全運會三項鐵人項目今早（15日）在中環海濱舉行個人賽，一眾選手先在會展對出海面游750米，然後圍繞金紫荊廣場至中環國際金融中心，踩20公里單車，最後在中環海濱長廊跑5公里，並於中環海濱活動空間衝線。

女子組個人賽在今早8時開賽，香港隊派出蔡欣妍、彭詩雅、韋祺出戰，當中韋祺以第11位完成游泳項目，然後在單車部份急起直追，一度衝上三甲位置，與留守主車群一同追趕代表四川的巴黎奧運代表陳鑫瑜，而蔡欣妍在第二集團，彭詩雅則在較後位置。

韋祺一直主集團，由單車轉項跑步時，這名22歲的港將一度升上第二名，其後跌至第4名，與四川另一名選手韋雯爭上頒獎台，韋祺第3圈跑步時落後約20秒，最後一圈未能收復失地，以第4名衝線，與獎牌擦身而過；蔡欣妍以第9名完成賽事，彭詩雅則未能完賽。

22歲的韋祺成為香港隊名次最佳的選手，即使無緣頒獎台，仍對成績感喜出望外，「我沒想過今日游泳成績如此好，接近是生涯最佳的一次，今個夏天下了不少苦功，我甚少留在在前列。當我完成單車排第2時，我覺得自己有機會衝擊獎牌，只是其他對手比我更強，以第4位完成已是相當滿意。」

韋祺明日（16日）將夥彭詩雅、Robin Elg及奧斯卡出戰混合接力，韋祺直言今日在教練安排下稍為留力，仍然取得佳績，這是十分鼓舞的成績，加上自己更擅長短距離賽事，有信心可以衝擊頒獎台。

在主場中環海濱出戰，韋祺沿途獲得不少打氣聲，父母也從英國返港支持，使她更有動力，「這條賽道甚有挑戰性，主場出戰亦有壓力，當然想為港爭光。今日我的父母、朋友也在現場，加上不少港人為我們打氣，我在跑步不斷聽到自己的名字，跑都跑得更快，始終很少機會在香港角逐大型賽事，今日的心情都十分興奮。」

另一港將蔡欣妍今仗大部分時間留守第二集團，結果以第9位衝線，與賽前目標訂下的前8位只差一點點，Hilda坦言今日狀態一般，「今日狀態還好，儘管如此，還是不可放棄，堅持留在場上等候機會，我們在第二集團與其他選手合作下，收窄一點距離。我覺得自己在逆境下沒有放棄，嘗試發揮自己，已經做得十分好。」

蔡欣妍三戰全運會，亦是她今年最重視的賽事，如今完賽亦鬆一口氣，從選拔賽最後一刻獲得資格，近半年不少高低起伏，同時發現不少正面之處，她感覺自己仍有進步空間。

