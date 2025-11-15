全運會2025劍擊持續更新｜女重佘繕妡闖關　男佩何思朗何柏霖晉級

全運會進入「黃金周」，一連六日的劍擊賽事今日（15日）揭開戰幔，上演女子重劍及男子佩劍個人賽。女重只剩佘繕妡晉級16強，男佩則有何思朗和何柏霖雙線衝擊獎牌。本文持續跟進港隊戰況。

攝影：廖雁雄



港隊參賽名單

男子佩劍：陳樂熹、何柏霖、何思朗、羅浩天（羅只打團體）

女子重劍：佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望、吳海諦（吳只打團體）

港隊下輪賽程

15:05 女重16強 佘繕妡Vs鄭媛媛（福建）

15:30 男佩16強 何思朗Vs吳嘉聖（安徽）

15:50 男佩16強 何柏霖Vs華健雄（湖北）

【15:05】女子重劍16強開賽，佘繕妡面對福建的鄭媛媛，她先刺中對方腳步領先1：0。之後兩人因為一分鐘內未有得分，被判消極黃牌。

------分隔線------

三名港隊重劍女將均從小組賽脫穎而出晉級淘汰賽，但只有佘繕妡在32強取勝躋身16強，不過她與山東的王小雪打得非常激烈，佘在法定時間後上追至10：10，雙方需要「決一劍」，最終佘勝11：10，將在下午3時05分與福建的鄭媛媛爭奪8強席位。

陳渭泠在32強以13：15不敵山東的史雅慧，朱嘉望面對福建的林聲則以10：13告負。

佘繕妡。（廖雁雄攝）

佘繕妡與王小雪「決一劍」。（廖雁雄攝）

男子佩劍方面，何思朗、陳樂熹和何柏霖從小組賽出線，不過何思朗和陳樂熹在32強同室操戈，何以15：12取勝；何柏霖與廣東的鄧小浩爭入16強，他以15：10奏凱。

何思朗大戰陳樂熹。（廖雁雄攝）