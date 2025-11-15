全運會2025｜佘繕妡奪女子重劍個人賽銅牌　生涯首踏全運頒獎台

全運會進入「黃金周」，一連六日的劍擊賽事今日（15日）揭開戰幔，上演女子重劍及男子佩劍個人賽。女重有佘繕妡晉級4強，雖然以8：14不敵福建老將林聲，但她重整旗鼓，在銅牌戰以15：9輕勝廣東的莫婉琳，勇奪銅牌，個人首次踏上全運會頒獎台。

【19:10】銅牌戰 佘繕妡15：9莫婉琳（廣東）

佘繕妡在4強戰落敗後重整旗鼓，一開賽就領先3：0。莫婉琳在這場比賽基本上毫無還擊之力，佘繕妡在兩節之後已經領先6：3。進入第三節，莫婉琳追至4：6，不過佘繕妡冷靜應對，接連兩記「單燈」拉開至8：4，之後她得勢不饒人，以15：9取勝，獲得香港劍擊隊今屆全運首面獎牌。

佘繕妡奪得個人銅牌，可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣15萬元。

【17:30】佘繕妡8：14林聲（福建）

林聲是一名左手將，難免為比賽增添變數。佘繕妡在開賽初段與林聲互相試探，1：1之後兩人在一分鐘內未有得分，裁判向兩人判消極黃牌警告。佘繕妡打得非常有耐性，終在完第一節前的40秒把握機會衝刺，但林聲也睇準時機刺中佘繕妡腳面，兩人以3：3進入休息時。

雙方在第二節甫開賽即加快戰奏，林聲稍稍領先5：4。佘繕妡之後又以慢打快，把握機會「單燈」追至5：5。林聲對於佘繕妡的出手反應極快，佘無法攻破林的防守，佘落後5：7，並趁休息時間調整。

第三節，現場觀眾不斷為佘繕妡打氣。佘加快步法希望改變林聲的節奏，林聲一次漏洞，佘繕妡立即刺中林聲背部得分。佘繼續向前將林聲迫入危險區，然而林聲未被影響，控制距離近乎完美，即使佘繕妡不停用手上動作干擾，她仍冷靜應對。最後18秒，佘繕妡不得不搶攻，但林聲非常神勇，接連取分下以14：8擊敗佘繕妡，兩人展現出極高的技術水平。

佘繕妡4強不敵福建的林聲。（廖雁雄攝）

【16:20】4強 佘繕妡15：7余思涵（遼寧）

24歲的余思涵世界排名31，巴黎奧運殺入個人賽8強，可說是佘繕妡在今屆全運會最難打的對手。兩人在第一節以試探為主，身高手長的余思涵令佘繕妡不易得分，不過她把握一次防守反擊攻擊機會，以2：1領先第一節。

第二節，余思涵一度追至2：2，但裁判裁得分無效。佘繕妡的防守非常緊密，余思涵不斷苦尋突破機會但無果，反而佘繕妡屢次捉緊時機和距離，佘繕妡領先4：2。

掌握優勢的佘繕妡在第三節基本上沒有給予余思涵任何機會，無論是主動進攻還是伺機進攻，其速度和力量堪稱輾壓對手，最終她以15：7奏凱，勇闖4強。

佘繕妡面對勁敵余思涵，打得瀟灑。（廖雁雄攝）

【15:05】16強 佘繕妡12：4鄭媛媛（福建）

女子重劍16強開賽，佘繕妡面對福建的鄭媛媛，她先刺中對方腳部領先1：0。之後兩人因為一分鐘內未有得分，被判消極黃牌；繼而再次發生相同情況，裁判向兩人判出消極紅牌，按例她們各得一分，此時第一節比賽夠鐘，佘繕妡領先2：1。

第二節，佘繕妡和鄭媛媛開始主動進攻，鄭媛媛連打兩分「單燈」追至3：3。佘繕妡迅即反擊，以直刺攻勢取分，以6：4完成第二節。

最後一節，佘繕妡一記擊打衝刺打至7：4，領先3分下打得非常放鬆，基本上主宰戰局，最終大勝12：4，晉級8強。

三名港隊重劍女將均從小組賽脫穎而出晉級淘汰賽，但只有佘繕妡在32強取勝躋身16強，不過她與山東的王小雪打得非常激烈，佘在法定時間後上追至10：10，雙方需要「決一劍」，最終佘勝11：10，將在下午3時05分與福建的鄭媛媛爭奪8強席位。

陳渭泠在32強以13：15不敵山東的史雅慧，朱嘉望面對福建的林聲則以10：13告負。

男子佩劍方面，何思朗、陳樂熹和何柏霖從小組賽出線，不過何思朗和陳樂熹在32強同室操戈，何以15：12取勝；何柏霖與廣東的鄧小浩爭入16強，他以15：10奏凱。

