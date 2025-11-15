全運會2025｜一文睇清佩劍打法　快速認識與花劍及重劍有何分別

佩劍講求力量、速度、身體質素，男子隊在國際舞台打出成績困難重重。港隊男佩在杭州亞運顆粒無收，對上一面大型運動會的獎牌已是2018年雅加達亞運，加上接連錯過數屆奧運，港隊男佩彷彿在近年的劍擊熱潮中被遺忘。

在啟德體藝館主場出擊的粵港澳全運會，港隊男子佩劍代表何思朗過關斬將，歷史性殺入決賽，創下港隊男佩在全運的最佳成績。本文教大家認識佩劍，快速認識佩劍的特點。



什麼是佩劍？與花劍、重劍有什麼分別？

佩劍（Sabre）攻擊以劈為主，只要以劍碰到對方電衣即着燈，與以刺為主的花劍、重劍不一樣。佩劍又名「軍刀」，護手盤呈半月形，保護劍手的手部。

佩劍如何得分？打什麼位置可以得分？

上半身與頭部是佩劍的有效部位，即是劍手穿上金屬衣與面罩的範圍。佩劍得分與否，講求進攻權，與花劍一樣，上前一方較為有利，若然一方上前，另一方後退，雙方同時打中對手的話，進攻一方得分。

另外，佩劍經常在「四米板」（編按：雙方劍手開始時的距離為4米）決出勝負，裁判透過誰先起動、誰先出手，判斷誰有進攻權、誰得分，但每個裁判的尺度不同，所以佩劍是三種劍中較多具爭議判決。

何思朗在全運會男子佩劍打入決賽，締造歷史。（廖雁雄攝）

佩劍有什麼特色？

佩劍的規則有進攻權的關係，所以上前一方較有利。當雙方聽到裁判指示後，劍手們通常立即上前，鬥快獲得進攻權，故此佩劍節奏明快。佩劍不少分數在「四米板」決出，講求力量、速度，但觀賞門檻比花劍和重劍高。

（廖雁雄攝）

（廖雁雄攝）

為何香港佩劍成績不及花劍及重劍？

佩劍講求力量和速度，比花劍和重劍更倚重身體質素分出勝負，香港劍手的身形對比外國劍手稍為輸蝕，要在國際賽打佳績難度增加，在花劍、重劍可用小技術彌補身形上的不足。

（廖雁雄攝）

為何在香港佩劍較少人打？

佩劍在香港較遲起步發展，直至2000年後才湧現更多佩劍選手，加上佩劍裝備較多，打法比較複雜。花劍是香港最早發展的劍擊項目，早在80年代已開始；重劍規則沒有進攻權（編按：只要打中有效部位着燈便得分），對初學者較易上手，所以更多劍擊初學者選擇花劍、重劍。

香港有什麼佩劍好手？

男子佩劍「大師兄」林衍聰為香港佩劍創下不少第一次，他在2012年出戰倫敦奧運，是港隊男佩至今唯一的奧運代表，其後出現羅浩天、何思朗等中生代劍手，然後陳樂熹、何柏霖是男佩新一代的代表。

（廖雁雄攝）

何柏霖在今屆全運亦勇闖8強。（廖雁雄攝）

每次大型運動會時，港人對體育的關注度提高，香港劍擊隊近年不論在奧運會、亞運會戰績亮眼，連最高榮譽奧運金牌也是港隊的囊中物，惟只限花劍、重劍，佩劍在這股浪潮中被遺忘，或許在今屆主場舉行的全運會，佩劍有機會走進港人的眼簾。