全運會｜香港棒球挫四川開勝門　從一死滿壘到守住首勝的驚險兩局

第八局，1出局，滿壘，香港隊僅領先4：3。中繼投手李浩誌登板，他內心緊張，但提醒自己：「頂住，會成功的，其他事情就交給隊友吧。」

的確，球場上的九個人，一起用身體抵擋對手的攻勢，內野安打、外野高飛，大家都飛身撲地守住了。

香港男子棒球隊今天在全運會分組賽以4：3擊敗四川，取得小組首勝，也是歷來首場全運勝仗。逆轉勝的最後兩局，從港隊「守護神」李浩誌的文字回覆感受到，這是驚險的一役，也是熱血的一役。



（新華社）

香港球類團隊今天在全運會表現神勇，男子七欖主場奪金固然掀起高潮，男子排球以局數3：0擊敗河南，強勁發球也令球迷留下深刻印象。在中山國際棒壘球中心，香港男子棒球隊則經歷了驚心動魂的九局比賽。

第一局，四川取分領先2：0。港隊沒有放棄，鄭鎧霆和吳有朋在第三和第四局為港隊追平2：2，溫子賢和吳有朋在第五局先後得分，四川在第七局追至3：4，比賽進入高潮。

第八局，1出局，滿壘，港隊陷入驚險局面。李浩誌此時被教練很以重任。儘管教練賽前已經預告今場必定緊張激烈，大家要保持平常心，但站在投手丘上，怎會不緊張？

「頂住，會成功的，其他事情就交給隊友吧。」李浩誌提醒自己。

他開始投球，對手打了一記一壘滾地球，港隊一壘手陳思宇回傳本壘封殺出局，港隊只要再Out一人，便可順利渡過第八局。之後對方再擊出右外野高飛球，右外野吳有朋接殺，港隊有驚無險守住第八局。

第九局，李浩誌擔任「守護神」為港隊「關門」。四川第一棒擊出三壘滾地球，港隊三壘手馬翰文飛撲攔住，做成內野安打。李浩誌之後三振兩名打者，面對兩出局一壘有人的局面，港隊沉着應戰，四川擊出一記投手滾地球，李浩誌接到再傳一壘做成封殺，四川三人出局，港隊奠勝，後備席眾將立即衝出球場，一同感受勝利的喜悅。

李浩誌回覆記者提問，透過whatsapp文字帶我們回到驚險的比賽現場。為港隊打破僵局的鄭鎧霆也訴說了賽後感受：「今場勝仗對我們『成班兄弟』來說意義重大，爭取歷史性首勝、打開勝利之門，就是我們一路走來的目標。最重要是，這場比賽雙方比分都『咬得好緊』，打到第九局都沒有任何喘息空間。當我們取得最後一個出局時，這場比賽終於完結，大家都興奮到衝出球場，擁抱我們的隊友。」

由陳思宇封殺、吳有朋接殺到馬翰文飛撲，以至李浩誌守住勝局，棒球場上必定有英雄，但英雄背後，其實是一場所有人一起用身體兵來將擋的博奕。鄭鎧霆一句句「我哋」、「成班兄弟」，大概是對這場港隊歷來首場勝仗的最佳註腳。