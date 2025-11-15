全運會｜何思朗以慢打快連克內地劍手　銀牌是佩劍隊努力的果實

近年的劍擊浪潮中，港隊男佩彷彿在巨浪中被遺忘，直至在啟德體藝館主場出擊的粵港澳全運會2025，港將何思朗殺入決賽，即使與金牌擦身而過，仍創下佩劍港隊在全運會的最佳成績，在主場走進港人的眼簾。

講求力量、速度、身體質素的男子佩劍中，面對一眾國內好手，何思朗今日（15日）採取戰術得宜，助他一步步踏上生涯首個頒獎台。



何思朗獲得全運會男子佩劍銀牌。（廖雁雄攝）

何思朗摘銀牌後向妻子獻吻。（廖雁雄攝）

粵港澳全運會劍擊首日賽事，港隊男子佩劍派出何思朗、陳樂熹、何柏霖角逐，三人中最資深的何思朗，先挫隊友陳樂熹，然後再殺入決賽，締造港隊男佩歷史。30歲的何思朗在決賽未能延續強勢，以7：15憾負力克山東的魏振浩，無緣贏得香港劍擊隊在全運會首面金牌，但仍摘下佩劍港隊首面全運獎牌。

（廖雁雄攝）

何思朗的晉級過程中，除了隊友陳樂熹，先後遇上安徽、山東、廣東的劍手。中國劍擊隊名額有限，每年僅得12個席位，而全運會雲集各省份的好手，部分甚少角逐國際賽。內地劍手打法較直接、進取，在開始後時常採取主動，思朗今日較多以慢打快，看準時機拉開對方攻擊再得分。何思朗決賽對手魏振浩，打法比較被動，思朗一時間適應不了對方節奏，加上裁判尺度有點不同，他同樣未能拿捏，最終與金牌擦肩。

（廖雁雄攝）

與金牌只差一場勝仗，這名30歲港將難免心有不甘，「我當然想贏冠軍，決賽發揮得一般，有些位置未能盡快適應裁判的尺度，這樣落敗是有點失望。」晉級路上兩鬥山東劍手，思朗指對方實力強頑，相信對方教練早有部署，所以被拉開分數差距。

何思朗在2018年雅加達亞運被罰停賽，23年的杭州亞運又與獎牌無緣，直至今屆全運會終首踏大型運動會的頒獎台，思朗反而沒有太大感覺，「我現時沒有特別開心，始終正如康教練（鄭兆康總教練）所言，我們劍擊隊要衝擊金牌，今次在決賽差一點點就拿下金牌，是有點可惜。」

從小組賽打上頒獎台，何思朗直言賽前沒特別設目標，「比賽前都沒想過可以打到決賽，比賽都是一步一步來，每場都打好自己，沒想太多什麼名次，但這（入決賽）不是驚喜，因為我一直都相信自己有能力做到，這面獎牌對我及男子佩劍隊正是努力有回報，我不會就此停步，再努力一點，嘗試走得更遠。」

對於下周二（18日）的團體賽，何思朗就只有一個目標：「加油，好好休息，食好啲，瞓好啲，然後贏冠軍！」