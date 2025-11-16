全運會2025羽毛球持續更新｜鄧俊文謝影雪止步　伍家朗勇闖八強

鄧俊文/謝影雪出戰全運會羽毛球混雙16強，面對福建的歐烜屹/黃東萍，以局數0：2告負。

伍家朗在男單16強擊敗陸光祖，勇闖8強。本文持續更新香港羽毛球眾將戰況。



全運會2025羽毛球︱鄧俊文/謝影雪混雙16強止步

面對東京奧運混雙金牌成員黃東萍領軍的「歐黃配」，鄧俊文/謝影雪第一局甫開賽雖然一度落後4：7，但他們站穩陣腳後追至7：7平手，但又被對手打出一波4：0攻勢，以7：11進入中場休息。兩對組合在第一局下半繼續互相咬緊，鄧/謝一度追至19：20，但關鍵一球回球出界，以19：21先失一局。

全運會2025羽毛球︱鄧俊文/謝影雪混雙16強止步。（新華社）

全運會2025羽毛球︱伍家朗勇闖八強

第二局，「鄧謝配」陷入苦戰，特別是中場休息之後，雖然一度追至12：14，但對手迅即連取4分，鄧/謝落後12：18。兩人未有言棄，左飛右撲轉換攻防，最後一球鄧俊文連救5板，但第6板打落網，最終輸16：21，以局數0：2告負，16強止步。

早前上演的男單16強，吳英倫以局數0：2不敵福建的翁泓陽。稍後伍家朗面對世界排名16的江蘇代表陸光祖打出水準，以21：17、21：18力挫強敵，晉級8強。

女單盧善恩以15：21、12：21不敵江蘇的高昉潔；女雙呂樂樂/曾曉昕以10：21、17：21負四川組合鄭雨/張殊賢，另一港隊女雙組合楊霈霖/楊雅婷面對兩大名將黃東萍/譚寧黄組成的福建組合，以5：21、9：21同樣在16強止步。

伍家朗成為香港羽毛球獨苗，他在周一（17日）的男單8強會面對湖南的23歲球手王正行。