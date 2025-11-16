全運會｜「全運戰士」梁穎儀奪金感言：上屆全運之後，我想過退役

當李思穎今屆全運會以兩面金牌奠定「女車神」地位，她的女子麥迪遜賽拍檔梁穎儀，則以一面金牌給自己一個答案。

與胞姊梁寶儀在香港單車隊默默耕耘多年的梁穎儀，對上最接近公眾視線的一次，應該是2018年雅加達亞運勇奪女子個人公路計時賽銅牌。其實她更驚人的一戰是今年初在非洲盧旺達舉行的世界公路錦標賽。她先於個人計時賽以48分15.58秒、第22名完賽；之後的個人公路賽，以4小時46分19秒、第39名衝線，要知道這場公路賽總爬升達到3350米，相等於爬4次大帽山，106名參賽選手中，只得53人完成比賽。

大概沒有比「全能」更適合形容梁穎儀。由全程爆汗爆心肺的公路計時、地獄級考驗耐力的個人公路（而且她擅長爬山），到鑊場裏講求穩定和配合的團體追逐、以及衝刺與耐力兼備的麥迪遜，她全都有能力完成，甚至踏上全運會頒獎台最高級。今天賽後，她忍不住淌淚，站上頒獎台之前，她克服的不只是體力的磨練，更多是心靈的煎熬。梁穎儀這篇賽後感受，說的是一個運動員於領獎之前，在堅持與放棄之間，如何克服種種自我質疑。

這塊全運會女子麥迪遜賽獎牌，是我第一塊大型綜合運動會金牌。

比完四年前的上屆全運會之後，是我踩車多年來，第一次出現退役的念頭；今屆比賽開始前我亦想過，這四年的努力，值得嗎？

坦白說，Ceci（李思穎）這幾年來進步很大，我真的追不上她，特別是今年上半年，每次坐上單車、每次踩上腳踏，我都有力不從心的感覺。要我與Ceci拍檔，我可以嗎？我還有方法去努力嗎？

2023年杭州亞運，我只參加團體追逐賽，技術需求相對沒那麼高，我只需要捉緊TT Bar（計時單車把手）拚命踩就行了，與大組（個人公路賽）不同。其實我本身一直偏向踩公路的，麥迪遜是亞運之後才開始與隊友訓練。雖然踩單車很多年，但訓練之初，我說得上「咩都唔識」，就像由BB班開始重新讀過，尤其這幾個月，我練得好辛苦，大概在6、7月的時候，我與教練再相討訓練方法和模式，始終大家都以全運麥迪遜金牌為目標。

我和Ceci一起的時候，主要從技術方面下苦功。全運前在澳洲的訓練營，我們經常跟着教練的電單車訓練，要練換手的技術、如何計圈，有時教練會突然加速，殺我們一個措手不及，訓練我們要有更快反應換手。

這段日子，我也跟Ceci說過，我好像拖慢了大家的腳步。她說：「不會呀，大家一起進步。你連公路世錦賽這麼難也能完成，沒問題的，信我！」

對啊，我沒理由不相信自己吧？

至於今日比賽，現在回想，整體戰況好像一切都來得太早。當時Ceci見到對手留守後方，覺得有機會，然後北京隊想衝出去，我們就決定唔理喇，衝出去先！就算被追回超圈不遂，起碼也在衝刺圈衝得5分，之後如何應對比賽，之後再講啦！但就是這次超圈，把我們送上金牌之路了。

在萌生退役念頭的時候，我決定留在單車隊，因為我就是好喜歡踩單車的一個人。獎牌當然是大家都渴望的，今天的獎牌亦證明，幾年來的努力沒有白費，從麥迪遜的BB班畢業了，現在至少上小學啦。未來，我希望拉近與世界的距離，香港隊的舞台除了在全運、亞運，我們在世界的大型比賽，也要以獎牌為目標。

未來的梁穎儀，共勉之。