全運會2025｜蔡俊彥八強止步看淡勝負　好友呂爵安驚喜現身採訪

在啟德體藝館上演的男子花劍個人賽，是今屆粵港澳全運會的重點項目之一，張家朗、蔡俊彥兩大星將先後登場，根據晉級走線圖，兩人有望四強碰頭，惜蔡俊彥八強不敵福建的許杰，無緣與張家朗上演「夢幻對決」，Ryan笑言：「都係我唔好啦！」

蔡俊彥再度在啟德主場出戰，如今添上世界冠軍及世界第一等頭銜，雖然未能如願走到最後，Ryan看待勝負較以前淡然，「我每次都想贏，但輸都沒有辦法，又不是無盡力。」

採訪：趙子晉、梁鵬威



全運會2025｜蔡俊彥八強止步看淡勝負。（梁鵬威攝）

全運會2025劍擊｜蔡俊彥帶病8強止步

「我覺得今日處理得不錯」

張家朗對蔡俊彥的戲碼，未能在全運男子花劍個人賽四強上演，Ryan面對中國隊劍手、代表福建的許杰，以9：15告負，無緣在啟德上演「夢幻對決」。蔡俊彥走到採訪區接受訪問，偶爾有兩聲咳嗽，從西班牙回港時，其中一程沒戴口罩，發覺身旁的乘客有兩聲咳，他便心知不妙，直至昨晚咳嗽依然未清，睡眠斷斷續續，僅睡3小時左右。

「好耐打比賽前無試過如此緊張，不是因為成績，而是擔心自己的身體狀態，畢竟身體抱恙，擔心自己的身體不在最佳狀態而受傷，我覺得自己今日處理得不錯了。」

蔡俊彥帶病8強止步：「我覺得今日處理得不錯」。（梁鵬威攝）

「仍有不少進步空間，繼續學習」

蔡俊彥在今季首站「一輪遊」，是否因為「世一」身份不一樣而有壓力，「其實我自己沒有想太多（世界第一），通常都是傳媒、朋友掛在口邊，看起來好像好威，但在我而言都是相同，我知道自己仍有不少進步空間，繼續學習。」Ryan直言上站在領先下遭反勝是有點「低能」。

上季尾連贏3冠，升上世界第一，蔡俊彥今季未能延續強勢，他看得淡然，「季初成績當然一般，以前輸了會不開心，如今反而覺得，輸便輸吧，當然我每次都以冠軍為目標，但難以每個賽事都贏，所以下次吧，自己又不是沒盡力。」

無緣與張家朗在啟德交手，Ryan笑言：「最衰都係我啦！」他表示在決賽階段遇上任何隊友同感高興。今屆全運會賽期安排在開季後一周，他認為是為了明年的名古屋亞運一個很好的準備。

全運會2025｜蔡俊彥。（梁鵬威攝）

Edan驚喜亮相 賽後訪問變老友閒談

VIU TV其後派出他的老友、男團MIRROR成員Edan（呂爵安）訪問，Edan問他出局會否不開心，蔡俊彥回應稱：「本身都唔會唔開心，因為我大個喇」，並笑言，「其實我成日都輸，我舊年只係贏咗三次，其實其他比賽全部都係輸。」

Ryan說，今屆全運是他「近兩年來準備得比較辛苦的賽事」，因為「有啲病病地，又Jet Lag，有好多原因」，Edan取笑他借口多多，二人的訪問猶如老友傾閒偈，Ryan隨即正色道，「今朝懷住樂觀和享受的心情比賽，團體賽希望以金牌為目標」，轉眼又再笑言：「其實每個比賽都以金牌為目標，不過贏不到之嘛」。他表示團體賽有隊友支持，會更有信心和力量。