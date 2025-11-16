全運會｜張家朗4強判決爭議點何在？ 賽後承認不足 教練樂見回勇

張家朗與福建劍手許杰爭入男子花劍決賽，是今日（16日）全運會最具話題一戰。兩人多次同時擊中，捷克裁判Vilem Madr皆將分數判予許杰，張家朗要求翻看錄像仍維持原判，最後連翻看錄像的機會亦全數用盡，結果以9：15落敗，無緣爭金。

啟德體藝館現場對判決噓聲四起，張家朗在比賽期間亦多次與裁判理論。4強之後，他極速平伏心情，並在銅牌戰報捷，他賽後表示，及時適應裁判的執法尺度是運動員的責任，問題不在裁判一方。

花劍講求進攻權，但進攻權如何演繹，每個裁判都有不同。今日幾個有爭拗點的判決，取決於裁判認為許杰進攻時有沒有停頓、有沒有進攻意圖，最終裁判認為許杰沒有停頓、整套動作流順具有進攻意圖，所以判許杰得分。

採訪：趙子晉、梁鵬威



（梁鵬威攝）

張家朗領先許杰9：5時，戰況開始扭轉。許杰防守時收窄距離，張家朗無法隨心所欲進攻，於是嘗試不斷拍打許杰的劍，尋找得分機會。

（梁鵬威攝）

許杰追至7：9，他拍打張家朗的劍再進攻，他拍劍後未有停下，然後雙方同時擊中對方，裁判示意許杰得分。張家朗認為對方的進攻曾經停頓，遂要求翻看錄像，裁判維持原判。其後一劍情況相若，張家朗依然覺得許杰的進攻有停頓。

另一次爭議出現於張家朗落後9：11。許杰取回進攻權再上前，張家朗認為對方拍劍揮空失去進攻權，然後雙方同時擊中，張家朗亮起紅燈，許杰亮起白燈，裁判判許杰進攻無效，即認為許是進攻一方。張家朗不認同許杰是進攻一方，再度要求翻看錄像，裁判維持原判，兩次回放挑戰失敗，餘下賽事未能再「睇電視」。

（梁鵬威攝）

花劍的進攻權意指上前一方與後退一方同時擊中，上前一方得分，若進攻者上前時劍被拍中、停頓或沒有進攻意圖，進攻權便即時交換。然而，每個劍手、裁判和教練對於進攻權都有不同演繹。一般而言，裁判的角度多看整個動作是否順暢、有沒有明顯停頓。不能否認的是，對於「進攻意圖」的演繹是十分主觀的；所以，許杰的進攻到底有沒有停頓，只要裁判認為沒有，許杰就獲得進攻權並且得分。

張家朗賽後說：「劍擊有Rulebook（例書），但如何演繹不同規例是十分主觀的，每個劍手和裁判都有不同的理解。作為運動員，我們的職責就是適應裁判的尺度，今仗我與裁判在演繹上有落差，這是我做得不好的地方，裁判並沒有問題。」張家朗同時盛讚許杰的表現，對比上次在杭州亞運交手，許杰進步不少，「我未能擊敗對手登上頒獎台最高級，有點可惜」。

（梁鵬威攝）

的確，許杰基本功紮實，機動性高，控制力強，張家朗指自己在中後段急於尋找缺口，沒有辦法下推快節奏，惟改變戰術不奏效。張家朗坦言：「中國劍手基本功穩陣，很厲害，上身彷彿完全不動，風格與歐洲（海外）不同，而我們一直跟隨歐洲教練，（中國打法）在香港不常見。」

（梁鵬威攝）

劍擊場上變化多端，香港花劍隊教練Gregory Koenig認為張家朗對許杰一仗是困在自己的死胡同，「張家朗今日的發揮是90%完美」，美中不足就是對許杰後段的比賽。

「的確，張家朗應該節奏推快，但他找不到最合適的時機。他（張家朗）領先9：5時失去專注，因為裁判判決和自己的決定有失誤，當他找不到裁判的尺度時，他有點迷失，這樣的局面甚少發生在家朗身上，對上一次是今年亞錦賽。假若兩人在較後時間再打一場，或許戰果截然不同，但這就是劍擊，這樣的情況在劍擊十分常見。」

（梁鵬威攝）

張家朗避戰上周的馬略卡站世界盃，毋須舟車勞頓對備戰今屆全運會，Greg指家朗認為自己的狀態未足以應付國際賽，先以本地和內地比賽作為起點，今日賽事是十分正面，相信餘下賽季將會有好狀態，並直言：「家朗回來了！（Ka Long is back）。」

「我看到他（張家朗）在劍道上找到樂趣，這一點十分重要，距離洛杉磯奧運還有三年，總不可能一帆風順，他在今次全運知道如何面對不同情況，而且他的狀態十分好，相當有信心，除了（對許杰）一戰，其餘場次發揮十分好，銅牌戰打出15：2就證明了，這是我樂見的。」

（梁鵬威攝）