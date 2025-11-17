全運會2025｜關渝澄女子花劍8強止步　男重三子淘汰賽出局

香港劍擊隊今日 （17日）未有獎牌收穫。女子花劍個人賽，關渝澄、鄭曉為及符妤名出戰，關、鄭從小組賽晉級淘汰賽，但鄭曉為16強止步，關渝澄激戰連場，最終不敵頭號種子、福建的黃芊芊，8強止步。

男子重劍方面，何瑋桁、方凱申和吳浩天全數於淘汰賽出局，將轉戰11月20日的團體賽，繼續向獎牌進發。

採訪：趙子晉、廖雁雄



香港劍擊隊全運獎牌

銀牌 何思朗 男子佩劍銀牌

銅牌 張家朗 男子花劍金牌

銅牌 佘繕妡 女子重劍銅牌

【女花8強】關渝澄Vs黃芊芊（福建）

黃芊芊是全運會女花頭號種子，今場對關渝澄來說無疑是硬仗一場。開賽雙方咬緊是意料之中，但一記「單燈」打破僵局後領先4：3，增加關渝澄的信心。兩人第一節的節奏頗快，黃芊芊進攻反攻得分，反先7：6，此時關渝澄更被指用面罩擋開對方的劍，吃了一張黃牌。

關渝澄今日的狀態和信心皆處巔峰，即使黃芊芊是頭號種子，關仍敢於向對手施壓，她落後7：9進入第一節休息，港隊教練Maurizio立即向關渝澄分析戰況。

第二節，黃芊芊速度不算快，但關渝澄心急進攻被對手捉了時機，落後7：11。雙方屢次進攻無緣亮起白燈，關渝澄繼續緊迫，但黃芊芊捉時機防反已連取幾分，領先至12：7。儘管一記防反打破局面追至8：13，但關渝澄最終未能調整後上，以9：15落敗，8強止步。

【女花16強】關渝澄15：10樊施麗（貴州）

鄭曉為出局後，關渝澄成為港隊女花獨苗。她今天狀態不俗，屢次找到進攻時機刺中對手，不過樊施麗迅即搶主動，雙方以4：4完成第一節。第二節，關渝澄未被樊施麗連追兩分而自亂陣腳，敢於壓迫對手連取4分領先8：4，樊施麗只得一分進帳，關以8：5完成第二節。

第三節樊施麗全力反撲，追至8：11時要求醫療暫停，雙方有5分鐘時間休息。這次休息沒有打亂關渝澄的節奏，比賽剩下45秒時領先12：9。樊追至10：12，不過關渝澄連取兩分領先14：10，信心大增，最終「埋齋」勝15：10，晉級8強。

【女花16強】 鄭曉為9：15王英瓔（重慶）

女花今天與男重一樣激戰連場。鄭曉為與王英瓔爭入8強，王英瓔在第二節熟習了鄭曉為的節奏，掌握時機接連「單燈」取分，兩節過後鄭曉為落後8：11。第三節，鄭曉為嘗試調整戰術，但最終輸9：15，無緣8強。

【男重16強】 何瑋桁11：15修鈺涵（山東）

何瑋桁面對山東的修鈺涵打得非常緊湊，開賽初段雙方互有取分，第一節尾段修鈺涵拉開優勢。第二節何瑋刺奮力收修失地，追至9：12完成這一節，他能否把握一分鐘休息時間調整成為關鍵。第三節，何瑋桁未能後上，最終輸11：15，男子重劍未能取得個人賽獎牌，寄望11月20日的團體賽，再向獎牌進發。

全運會男子重劍｜何瑋桁對吳浩天。（廖雁雄攝）

【總括男子重劍及女子花劍分組賽及32強】

劍擊個人賽來到最後一天，決出男子重劍和女子花劍獎牌。港隊男重派出何瑋桁、吳浩天和方凱申出戰，女花則以符妤名、鄭曉為和關渝澄上陣。

經過小組賽，男重三子攜手出線32強，可惜方凱申以14：15憾負馬驍，吳浩天與何瑋桁同室操戈，何以15：6大勝，晉級16強。

女花方面，符妤名在小組賽止步，鄭曉為與關渝澄脫穎而出，晉級淘汰賽。鄭曉為在32強未受考驗，以15：12擊敗深圳幾何國際俱樂部的鐵芷赫；關渝澄與廣東吳培琳激戰連場，一度需要醫療暫停，戰至尾段更幾乎嘔吐，最終以15：11取勝，晉級16強。

全運會男子重劍｜何瑋桁對吳浩天。（廖雁雄攝）

全運會男子重劍｜何瑋桁。（廖雁雄攝）