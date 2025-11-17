全運會2025｜伍家朗男單反負8強止步　羽毛球完成全運賽事

香港羽毛球隊在全運會剩下伍家朗繼續征戰，他在8強遇上湖南的王正行，雖然以21：18先取一局，但之後連輸雙方打成局數1：1。比賽將上演第三局，本文持續更新戰況。



伍家朗成為港隊獨苗，他在8強火併湖南的王正行。第一局初段，伍家朗雖然一度落後，但一波5：0攻勢反先7：5；這一局伍家朗打得輕鬆，戰至中段拉開優勢，以21：18先勝一局。

第二局甫開始，伍家朗陷入苦戰，一度落後2：7；他迅即調整，落後4：10時連取5分。中場休息後，伍家朗繼續緊追，扣殺、平推兼而有之，終於反先17：16。距離4強席位只差4分，王正行一記回球打落網，伍家朗領先18：17；沒想到的是，來到機會球，輪到伍家朗打落網，18：18令賽事進入高潮。

可惜的是，伍家朗此時接連兩個失誤，他在這局輸19：21，王正行扳平1：1。

（新華社）

第三局，伍家朗面對極大壓力，一開賽就加快進攻速度，但王正行扳平局數後打得愈來愈放，加上適應了伍家朗的力度，伍家朗陷入苦戰，落後4：11進入中場休息。第三局下半，王正行細膩的「手上波」技術令伍家朗吃了不少苦頭，但伍家朗沒有言棄，即使體力下降仍然奮力追分，只是年輕的王正行打到局尾仍然力量和速度兼備，伍家朗最終輸14：21，與4強只差一步。

鄧謝配混雙16強止步

混雙方面，鄧俊文/謝影雪於16強面對歐烜屹/黃東萍，其中黃東萍是東京奧運混雙金牌成員。鄧俊文/謝影雪第一局甫開賽雖然一度落後4：7，但他們站穩陣腳後追至7：7平手，但又被對手打出一波4：0攻勢，以7：11進入中場休息。兩對組合在第一局下半繼續互相咬緊，鄧/謝一度追至19：20，但關鍵一球回球出界，以19：21先失一局。

第二局，「鄧謝配」陷入苦戰，特別是中場休息之後，雖然一度追至12：14，但對手迅即連取4分，鄧/謝落後12：18。兩人未有言棄，左飛右撲轉換攻防，最後一球鄧俊文連救5板，但第6板打落網，最終輸16：21，以局數0：2告負，16強止步。

全運會2025羽毛球︱鄧俊文/謝影雪混雙16強止步。（新華社）

男單16強，吳英倫以局數0：2不敵福建的翁泓陽。女單的盧善恩以15：21、12：21不敵江蘇的高昉潔；女雙呂樂樂/曾曉昕以10：21、17：21負四川組合鄭雨/張殊賢，另一港隊女雙組合楊霈霖/楊雅婷面對兩大名將黃東萍/譚寧黄組成的福建組合，以5：21、9：21同樣在16強止步。