全運會｜羅浩天收起眼淚笑對生涯最後一舞　佩劍圈羈絆是唯一不捨

從雅加達亞運、杭州亞運，甚至上一次專訪，每次與羅浩天認真談及劍擊，他的淚腺總是守不住，在粵港澳全運會上演最後一舞的阿天也不例外，賽後接受訪問不禁掉淚。相隔一日，再與阿天談劍擊，準備了紙巾卻用不着。對於這名33歲的羅浩天而言，男子佩劍這個群體對他有特別意義。



（廖雁雄攝）

劍擊｜羅浩天全因隊友堅持廿年 為傳承而留下「要為佩劍做點事」

作為全運會五朝元老的羅浩天，今次僅戰團體賽，看台不少隊友特意為見證阿天最後一次披甲而入場，港隊男佩跌落名次賽後，羅浩天兩場打足，每得一分，看台同樣傳來熱烈的歡呼聲。「2017年都曾經主場出戰，當時劍擊在香港未有如此普及，今次排名賽時打得好輕鬆，享受賽事氣氛為主，在啟德的主場感覺好強烈。」

（廖雁雄攝）

上年錯失巴黎奧運資格後，羅浩天萌生退意，縱然留多一季，但他早已知道心中對劍擊的熱誠已逐漸退減，告別也是時間問題，各種因素配合下，主場的全運會成為最後一戰，即使無緣站上頒獎台，依然是生涯的圓滿句號。

「上季依然四出征戰，還是全力練習及比賽，但我感到對劍擊那團火消退了，加上年輕隊友逐漸接班，是時候退下來。對我來說，拿獎牌與否不是最重要，反而在香港主場結束劍擊生涯，與隊友分享這時刻，對我更有意義。」

（廖雁雄攝）

（廖雁雄攝）

羅浩天戰畢全運會宣布淡出港隊，眼淺的他笑言掉淚是意料中事，戰畢兩場排名賽後，多年戰友林衍聰、陳智軒逐一上前與他懷抱，他才慢慢有實感，運動員生涯告一段落，他亦忍不住淚水。收拾心情來去到採訪區，看到師弟陳樂熹因為他而流下自責的眼淚，阿天的淚腺再一次失守，這場面讓他想起7年前的雅加達亞運。

（廖雁雄攝）

2018年的亞運會，是林衍聰生涯最後一戰，與羅浩天合作多年，他在賽後訪問聲淚俱下；7年後角色交換，阿天變成告別的大師兄，兩次淚水都不一樣，在雅加達是不捨，今次是釋懷。「就像跑一場馬拉松一樣，經歷過不同的困難、掙扎後終於衝線，感覺鬆一口氣。」羅浩天非立即退役，他坦言自己只是不參與比賽，他仍然如常訓練，協助陣中的小將，餘下時間換個角色貢獻男子佩劍。

（趙子晉攝）

羅浩天對劍擊的熱誠所餘無幾，唯一不捨是佩劍這個生活近20年圈子，「男子佩劍每個隊員都友善，大家的羈絆很強，感覺上佩劍特別強，佩劍多年發展不及花劍、重劍，我們每一個都好努力，一步步由低打起，我們像是一同共患難的夥伴，每個獎項都是得來不易，正是這個想法凝聚大家，亦是佩劍的最大優勢。」

（廖雁雄攝）

（廖雁雄攝）