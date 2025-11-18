全運會2025｜16歲吳海諦難忘初戰運動會　正選登場獲隊友鼓勵

香港女子重劍隊雖然在全運會銅牌戰不敵北京，獎牌旁落，但正選上陣的16歲小將吳海諦（Haidi）依然難忘，首次征戰大型運動會的她認為，今次賽事其劍擊生涯大有幫助。

採訪：趙子晉、廖雁雄



香港女子重劍隊。（廖雁雄攝）

16歲的吳海諦以本地排名第4，取得今屆全運會資格，代表港隊出戰女子重劍團體賽。港隊力挫山東後，與頭號種子福建爭入決賽，第7局由吳海諦後備上場，惜未能為香港隊平反敗局。香港隊落入銅牌戰鬥北京，吳海諦被委以重任，正選上場，她於第二局打出3：0，然後面對梁馨藝輸3分，第7局對刑瑤負3：5，完成今屆的全運旅程。

吳海諦今年入選世界錦標賽名單，全運會只是她第二次代表港隊出戰團體賽，力戰至銅牌戰告負，她坦言美中不足：「是有點可惜，無論領先或落後，我們在主場每一劍也是全力以赴。」吳海諦上次在全運測試賽中封后，今次再度感受主場氣氛感震撼，「感覺好好，只要我們得分，全場觀眾都為我們打氣，是很大的支持」。

吳海諦。（廖雁雄攝）

銅牌戰被安排在決賽台獻技，吳海諦緊張難免，她幸得隊友、教練鼓勵，「當教練派我在銅牌戰上陣，我超級緊張，隊友們對我說『這是最後一場，好好發揮自己』，她們的鼓勵給予我不少信心，我就沒有想太多」。

隊友支持成為吳海諦最大動力。（廖雁雄攝）

吳海諦表現不俗。（廖雁雄攝）

全運會是吳海諦首戰大型運動會，她認為這是生涯的重要里程碑：「今次賽事是十分難忘的經驗，同時令我認清自己的水平，未來在體能、技術有什麼地方要進步，在對手身上都學習到很多。」重劍國際賽在12月展開，仍然是中學生的吳海諦同樣隨隊參賽，她認為今季是重要的一季，因為她將出戰成年組及青年組世界盃，繼續累積經驗，與隊友磨合。

（廖雁雄攝）

師姐佘繕妡在個人賽摘銅，今日團體賽與獎牌擦身而過，雖然是可惜，但在新賽季是個好開始。朱嘉望認為新賽季可以與法籍教練Gauthier Grumier更多磨合的機會，慢慢建立更好的關係，陳渭泠則希望提升團體的世界排名，先以前8為目標，終極目標是世界前4，取得洛杉磯奧運資格，佘佘深信團隊有這實力。