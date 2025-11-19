香港對新加坡｜港隊出局韋斯活堅信仍掌帥印　強調非輕易放棄的人

關乎亞洲盃決賽周資格的生死戰，香港在啟德主場館遭新加坡逆轉1：2，緣盡2027年的亞洲盃。港隊在亞盃外一度擁有大好形勢，如今失望而回，香港隊主帥韋斯活（Ashley Westwood）不認為是失敗，而是失望，賽後未有辭職的意欲。



啟德主場館的47762名球迷度過失望一夜，香港隊由隊長安永佳頭槌建功，但下半場4分鐘內連失兩球，主場遭新加坡逆轉，同時斷送出線的大好形勢，無緣2027年的亞洲盃決賽周。

香港隊主場遭新加坡逆轉，無緣2027年的亞洲盃決賽周。（夏家朗攝）

新加坡署任主帥李斯平（Gavin Lee）結束記者會後，韋斯活姍姍來遲，約20分鐘後才現身記者會。這名英籍教頭即感激球迷、足總、康文署等單位的配合，對於失落亞洲盃入場券感失望，足球就是殘酷，有時就是充滿失望，他強調這次亞盃外非失敗。

港隊主帥韋斯活。（夏家朗攝）

「我不認為（今屆亞盃外）是失敗，上次港隊出線亞洲盃時，同樣無法取得小組首名。當我上任時，港隊世界排名第159，如今已經是第148，今屆外圍賽接近取得成功，我們20場賽事中贏得10場、輸6場，我只輸給日本、韓國、伊拉克等球隊。當我接任前，港隊9場輸7場，我上任後扭轉成為勝利的一方，我們進步很多，如今是失望，而非失敗。」

韋斯活繼續解釋港隊的進步之處，「我們不再踢得保守，不再是只得30%至35%的控球率，而是每場平均58%控球率，我們創造不少機會，取得不少入球，保住清白之身，只是今場未能做到。（自韋斯活上任後）我們勝率達5成，對一支世界排名159位的球隊，這是十分強的走勢，在香港隊的往績中，甚少教練取得這勝率。」

（夏家朗攝）

韋斯活認為他會繼續留任香港隊主帥一職，強調自己不是輕易放棄的人（Quitter），他有信心在明年3月作客印度時依然掌帥，強調會尋求方法協助港隊進步，未來國際賽期積極為港隊提升世界排名。韋斯活亦拒絕向球迷道歉：「我們不會為盡全力而道歉。」他直言沒有人比他更想港隊晉級亞洲盃。

港隊球迷未能見證香港隊主場晉級。（夏家朗攝）

香港隊今仗續由41歲老將王振鵬把守最後一關，韋斯活亦解釋其原因，「我與（謝）家榮對話過，他說自阿輝（葉鴻輝）受傷後，他感到不少壓力，大家都期待他的演出，所以我覺得應該揀選更具經驗、訓練出色的阿鵬（王振鵬）。若家榮踢正選，我都有機會說同一番說話。」