全運會男子花劍團體港隊奪金　教練Greg感言：梁千雨吳諾弘世界級

香港男子花劍隊在團體賽的目標，肯定不只是全運會金牌，我們可是2023年世界錦標賽團體賽銅牌隊伍，也曾出戰東京奧運團體賽。

不過不能否認的是，港隊近幾年一直於團體賽打得掙扎。領軍人物張家朗和蔡俊彥的技術毋庸置疑，第三人能否相信自己，往往成為關鍵。教練Gregory Koenig今日（19日）的奪金感言，或許是一番對未來的啟示？

採訪：趙子晉、梁鵬威



「第一場（對浙江）之後，我們對千雨說了一番話。是的，他打得不好，但這就是劍擊，你可以一開始就打得不好。我們提醒他，『你是個厲害的劍手，你妻強，不要想得太多，打你想打的東西就是』，之後，他全日的表現就是你們所見了。」Greg賽後被問到張家朗以外的兩名劍手，他先說梁千雨。

梁千雨。（梁鵬威攝）

梁千雨在對浙江的8強戰上陣，打了一局3：8之後，Greg換上吳諾弘。但在4強和決賽，Greg依舊對梁千雨投下信心一票，特別是決賽一戰，梁千雨以兩個5：4險勝陳偉全和陳海威，面對個人賽金牌許杰亦僅負5：6，他的表現有目共睹，Greg也忍不住一再大讚梁千雨：「張家朗和蔡俊彥打出自己應有的水平，但說真的，我特別為千雨感到高興。尤其現在正是季初，他對自己信心不夠，容易失焦，我相信今次全運會能夠令他相信，自己是個極具世界級水平的劍手。」

Greg也沒有忘記在8強上陣的吳諾弘。Greg坦言8強對浙江的賽事是今天最難打一仗，吳諾弘臨危授命但分別打出兩局5：5和5：2，是將港隊送上金牌之路的關鍵一人，Greg說：「他在第一場比賽拯救了香港隊。這就是我經常對隊伍說的，即使自己打得差，但不要緊，我們是一個整體，相信隊友，然後隊友挺身而出。這就是團隊的思維，8強一戰充分演繹了我們是『香港隊』。」

吳諾弘。（梁鵬威攝）

Greg沒評論太多張家朗和蔡俊彥的表現，反正他們打出自身水平，金牌足已說明一切，他總結今日的感受：「我們曾在世界盃香港站奪金，也上過世界錦標賽頒獎台，但我們未贏過全運會，感受是不一樣的。觀眾給我們非常美好的氣氛，我為香港感到驕傲。」