全運會2025｜劍擊港隊獲零的突破　鄭兆康總教練冀未來點點開花

隨港隊男子重劍及女子花劍在粵港澳全運會團體賽8強止步，香港劍擊隊在全運的旅程告一段落，以1金1銀2銅完成賽事。達成賽前「零的突破」的目標，香港劍擊隊橫掃奧運會、亞運會、世錦賽等重要賽事的金牌。總教練鄭兆康指全運會只是今季其中一項賽事，對成績十分滿意。



（趙子晉攝）

香港劍擊隊今屆前未曾贏過全運會金牌，港隊總教練鄭兆康賽前定下目標，希望做到「零的突破」，這個願望由港隊男花達成，共摘下1金1銀2銅的戰績，「康教練」對成績感滿意，與傳媒笑言自己「冇吹水」。

「今次獲得1金1銀2銅，這個獎牌數量已比歷屆成績更好，加上花劍、佩劍、重劍都有收穫，無論在質量上、數量上都十分滿意，同時達成賽前贏金牌的目標，而我們所有參賽的運動員，有獎、無獎也好，大家付出非常多，並在香港觀眾面前帶來精彩的比賽。」康教練避談是否與預想一樣，強調這個戰果已是非常滿意。

港隊男花贏得全運會首面金牌。（梁鵬威攝）

張家朗與許杰的男子花劍四強戰引起不少話題，康教練認為賽事優勝劣敗，應在自己不足之處加以改善，而非將責任放在別人身上，「該場許杰的發揮確實出色，進步不少，家朗在處理上當然有進步空間。對內地運動員而言，他們對全運會的重視程度與奧運一樣，對我們就只是今季的其中一個賽事，對手的準備、發揮也比我們好。」

（廖雁雄攝）

今屆全運會達成「零的突破」，香港劍擊隊獨攬奧運會、亞運會、世界錦標賽、亞洲錦標賽、世界大學生運動會等大賽的冠軍，完成大滿貫，康教練希望將成績從個人延至團體，「港隊擁有不少頂尖劍手，他們分別在個人取得佳績，我們想把佳績延續至團體賽，證明我們的能力非個別劍手，而是整體實力的提升，做到點點開花，希望來年主場的世錦賽及名古屋亞運續有好成績。」

劍擊在香港愈來愈普及，但劍擊人口難以與內地對比，康教練希望繼續尋求方法，協助香港劍擊繼續進步，「對比內地，香港的運動員基數太小，選材上選擇不多，我們必須在有限人才中，把質量做到最好，才可與其他地方抗衡，這是我們未來的目標。」

（梁鵬威攝）

香港劍擊隊全運會成績



金牌

張家朗/蔡俊彥/梁千雨/吳諾弘 男子花劍團體



銀牌

何思朗 男子佩劍個人



銅牌

張家朗 男子花劍個人

佘繕妡 女子重劍個人

