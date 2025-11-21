全運會2025｜劉昊峯臨危入替守尾門　惜敗仍增信心：心臟要更大

全運會男子重劍團體賽8強，香港隊最後一局換上劉昊峯，火併山東隊的馬驍，即使與對方單局打成5：5，港隊男重仍以44：45飲恨，無緣衝擊獎牌。背負香港隊晉級與否的重任，在劍道上的劉昊峯專心打好每一劍，最後惜敗也為他的劍擊生涯增強信心。



香港男子重劍隊在全運會劍擊煞科日，八強戰遇上山東隊，戰情緊湊，雙方互有領先，原本「守尾門」的方凱申稍有失準，法籍教練Gauthier Grumier果敢以劉昊峯入替打最後一局，這個調動在劍擊團體賽甚少出現。

在啟德體藝館上演的全運劍擊，香港隊無疑是焦點所在，整個體藝館的目光也落在「峯仔」對馬驍的一仗中。25歲的劉昊峯全場第一局就關乎出線與否，初段連失2分，他其後在40秒內連取3劍，打成42：42平手，為今仗掀起高潮，可惜未能乘勢反超前，與馬驍最後一劍雙燈，港隊以44：45飲恨，八強止步，無緣衝擊港隊佩劍史上首面獎牌。

（梁鵬威攝）

劉昊峯最後一局從後備席走上劍道，當刻心情異常平靜，「上劍道當下沒有特別害怕，沒有想太多，好平靜、集中在場上專注一劍一劍打。」完成八強戰後，峯仔才感受到當刻的壓力，「戰畢八強戰後，我細心想一想，我後備上陣，全日第一局就守尾，分數又是如此接近，隊友告訴我才知道當刻歡呼聲多強大，我在劍道毫不察覺，如今回想起來才覺得害怕。」

何瑋桁、方凱申、吳浩天是港隊男重的「鐵腳」，第四人不時輪替，今次由劉昊峯成為第四人，峯仔坦言不時以後備身份上場，即使過往在青年隊也是把守最後一開，入替守尾門也是生涯第一次，是獨一無二的體驗，但若然晉級便是更好的結局。「以前後備上場好緊張，然後失準，隊友們給予我空間繼續嘗試，如今才可以好好發揮，今次還是一劍飲恨，差一點點，還是做得不夠好，想未來自己心臟更大，下次可以處理得更好。」

（梁鵬威攝）

原本守尾門的方凱申，與教練溝通後，認為換入劉昊峯是更好的決定，坦言今日表現未如理想，「今日在劍道上好掙扎，一直想表現出應有狀態，可惜一直都未能找到，兩次辜負隊友打出的差距，所以換上『峯仔』是最好的決定。」

港隊男重與史上首面全運團體獎牌還是差一點，原來以衝擊冠軍為目標的男重四子難掩失望，何瑋桁認為這挫折對團隊或非壞事，讓大家有沉澱的機會，以更清晰的心態準備往後的亞運會及奧運會。吳浩天從今次入場的觀眾身上獲得力量，希望藉這股力量在今季再創佳績。

（梁鵬威攝）

「正如阿天所言，未來打世界盃也借這股能量，在團體愈打愈好，如果我有得打的話....」劉昊峯笑言，身旁的隊友忍俊不禁。香港隊通常派出本地排名前四的劍手戰團體，如今峯仔暫列第五，下月新季首站溫哥華站或無緣與隊友合力戰團體。

（梁鵬威攝）

劉昊峯近5次本地公開賽，全數未能晉身最後4強，反而國際賽打得更放，兩站躋身32強，峯仔希望從今次全運增強信心，改善本地賽的成績，「近期在本地賽的成績一般，信心不太足夠，今次全運後，我認清自己其實有能力，很多技術都是打到，只是因為信心不夠而想太多，最後做不到預期效果，我要更相信自己的能力。」