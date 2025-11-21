澳職方程式｜紐卡素噴射機鬥珀斯光輝　旺開2：2?

澳職今周由紐卡素噴射機主場面對珀斯光輝，兩軍皆在聯賽榜末位置浮沉，實力相近，加上近年交手不時賽和，今仗隨時再次以和為貴。

（球賽編號：FB9866，11月23日 14:00開賽，無綫myTV Super直播）



噴射機開季4場只取得1勝3負，以3分排「尾三」，較正面的是，中場巴杜拿圖（Alex Badolato）今季4場入4球，狀態不俗，今仗有望取得入球。⁠珀斯光輝更不堪，今季只得1和3負，僅得1分排第尾，而且4場比賽只得一場有波入，攻力十分不濟。

紐卡素噴射機中場巴杜拿圖今季4場攻入4球，狀態不俗。（Getty Images）

不過，兩軍近7次交手，竟有6場以2：2賽和，今仗實力相當下，隨時再開出這個波膽，值得再追。

珀斯光輝老將阿當泰加特，今季已「開齋」，但球隊仍未響勝鼓。（Getty Images）

同日榜首的奧克蘭FC則主場迎擊布里斯班獅吼，主隊4戰取得3勝1和得10分，力壓群雄，加上近3次面對獅吼取得2勝1和，今仗「主勝」可捧。

奧克蘭FC近況不俗，今季4戰取得3勝1和。（Getty Images）

至於女子澳職，FC悉尼女足主場面對中岸水手女足（球賽編號：FB0009，11月23日 1３:00開賽，HOY 76台直播），主隊實力較強，但開季稍慢熱，3仗只得1勝2和，暫以5分排第3；水手則以1勝2負得3分排第8。 兩軍近4次交手，有3次總入球少於3球，今場一於捧2.5球「入球細」。

FC悉尼女足開季3場，暫以1勝2和得5分列第3位。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。