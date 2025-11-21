英超特攻｜曼聯回勇迎戰愛華頓　主場「愛」贏波

國際賽期後，英超回歸，今周有回勇的曼聯主場迎擊愛華頓。「紅魔鬼」近5場聯賽取得3勝2和，今仗有望乘勝追擊。

（球賽編號：FB9899，11月25日 04:00開賽，Now 621台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50057583

曼聯季初表現飄忽，雖然近兩仗都作客出戰並分別以2：2賽和諾定咸森林與熱刺，但近5場聯賽仍取得3勝2和，如果單論主場出擊，近4次主場更錄得全勝。

麥比奧莫聯賽上陣11場入了5球，是曼聯的首席射手。（Getty Images）

「紅魔鬼」回勇，全靠新兵麥比奧莫表現出色，這名喀麥隆翼鋒近4場入了4球；不過，他歷來8次對愛華頓卻未有入球或助攻，今仗誓要打破「魔咒」。

愛華頓近況飄忽，近4仗只得1勝1和2負，今季作客戰績亦不濟，只取得1勝1和4負；塞內加爾中場伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）今季貢獻了4個入球，是球隊的入球希望。

對賽往績方面，近6次交手，曼聯取得5勝1和，單計主場的話，「紅魔鬼」近3次主場出擊亦錄得全勝，並分別贏4：0、2：0及2：0，共入8球而不失一球，因此今仗可以繼續追「主勝」。

愛華頓中場伊利文尼戴耶今季入了4球，是球隊的取分之匙。（Getty Images）

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。