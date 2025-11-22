2026香港主場體育大賽時間表　張家朗蔡俊彥黃澤林李思穎亮相

全運會閉幕，想繼續在主場支持張家朗、蔡俊彥、黃澤林、李思穎等星級香港運動員，就要留意香港於2026年舉辦的各個大賽，其中蔡俊彥更以衛冕的身份在亞洲博覽館競逐世界劍擊錦標賽。

至於2026年香港體壇的最大目標，當然是9月19至10月4日的名古屋亞運，日本作為香港人最愛的旅遊熱點，屆時不妨飛到當地，現場為香港運動員打氣。



香港網球公開賽2026年時舉行？

黃澤林勢維園再戰

香港網球公開賽將於2026年1月4至11日在維園網球場舉行，這項ATP 250賽事是澳洲網球公開賽前最熱身賽之一。黃澤林（Coleman）貴為主場球手，勢將參賽，香港球迷屆時可繼2025年的台維斯盃及全運會後，再次現場欣賞Coleman獻技。Coleman上屆在香港網球公開賽外圍賽打起，他以盤數0：2不敵中國球手商竣程。

香港網球公開賽2026幾時舉行？ 香港網球公開賽2026將於1月4日至1月11日在維園網球場舉行。 香港網球公開賽2026有什麼球手參賽？ 大會目前尚未公開賽事詳情，黃澤林作為主場球手勢會再次參加。2025年賽事，Alexandre Muller以2：6、6：1及6：3擊敗日本的錦織圭封王。 香港網球公開賽2026幾時賣飛？票價如何？ 大會目前尚未公開賽事詳情，參考去年票價，去年由270元至1610元不等。

黃澤林。（Getty Images）

UCI場地單車世界盃2026

李思穎將軍澳再衝刺

李思穎在2025年全運會勇奪三面金牌，除了女子個人公路賽，夥拍梁穎儀的麥迪遜賽和個人出戰的全能賽，都是場地單車賽事。她將於2026年4月17至19日在香港單車館再次獻技，力爭UCI場地單車世界盃香港站的冠軍。李思穎表明這是她的下一個目標，力爭首度站上場地單車世界盃頒獎台。

UCI場地單車世界盃2026幾時舉行？ UCI場地單車世界盃2026將於4月17日至19日在香港單車館舉行。 UCI場地單車世界盃2026幾時賣飛？票價如何？ 大會目前尚未公開賽事詳情，本文將隨官方消息而更新資料。 李思穎將在UCI場地單車世界盃2026參加哪些項目？ 參賽名單尚未落實，但一定會競爭主項女子全能賽。

李思穎。（新華社）

香港國際七人欖球賽/Rugby 7

香港隊力爭啟德達陣

香港男子七人欖球隊在全運會奪金，與山東隊的激戰看得觀眾熱血沸點。每年一度的七欖盛事「香港國際七人欖球賽」（Rugby 7）將於2026年4月17日至19日在啟德體育園主場館舉行，門票已經公開發售。

香港國際七人欖球賽2026幾時舉行？ 香港國際七人欖球賽20269於4月17日至19日在啟德體育園舉行。 香港國際七人欖球賽2026幾時賣飛？ 香港國際七人欖球賽2026門票已經公開售。

單日門票票價：

周五：550元（成人）、300元（12歲及以下兒童）

周六及周日：1250元（成人）、625元（12歲及以下兒童）

三日套票：2250元（成人）、1100元（12歲及以下兒童）

南看台超級通行證：單日750元 香港國際七人欖球賽2026有哪些隊伍參賽？ 世界欖球總會早前公布2026年滙豐SVNS七人欖球系列賽常規賽參賽隊。

女子組：澳洲、加拿大、斐濟、法國、英國、日本、新西蘭、美國

男子組：阿根廷、澳洲、斐濟、法國、英國、新西蘭、南非、西班牙

香港隊肯定於Rugby 7亮相，詳細參賽名單有待官方公布。

香港男子七欖。（資料圖片；廖雁雄攝）

世界劍擊錦標賽2026

蔡俊彥爭衛冕 張家朗佘繕妡出戰

張家朗幾近奪得所有劍擊大賽冠軍，唯獨世界錦標賽，他只曾在2022年奪得個人賽季軍，以及與蔡俊彥、梁千雨和楊子加奪得2023年團體賽季軍。不過港隊正有應屆世界冠軍在陣力爭衛冕，就是在2024/25年度賽季最後三個賽事連勝的蔡俊彥。

除了個人賽，港隊的另一目標肯定是男子花劍團體賽。如前述，他們曾於2023年世錦賽奪得季軍，亦曾在世界盃香港站團體賽封王，加上早前在全運會摘金，港隊總教練鄭兆康、花劍教練Gregory Koenig和Zomparelli Maurizio誓必瞄準團體賽獎牌。

除了男花，女子重劍的佘繕妡同樣有力踏上世錦賽頒獎台；男子重劍的何瑋桁、吳浩天和方凱申，實力亦不容忽視。

世界劍擊錦標賽2026幾時舉行？ 世界劍擊錦標賽2026將於7月22日至30日在亞洲博覽館舉行。 世界劍擊錦標賽2026幾時賣飛？ 官方尚未公布世界劍擊錦標賽2026的門票詳情，本文將隨大會公布更新資料。 世界劍擊錦標賽2026有哪些香港運動員參加？ 香港隊將為世界錦標賽名單選拔，預計張家朗、蔡俊彥、梁千雨、佘繕妡、何瑋桁等將會參加。

張家朗、蔡俊彥。（資料圖片；梁鵬威攝）

佘繕妡。（資料圖片；梁鵬威攝）

何瑋桁。（資料圖片；梁鵬威攝）

香港公開羽毛球錦標賽2026

香港隊精銳盡出

香港羽毛球迷對這個比賽肯定不陌生了，歷年來世界最頂尖球手均會來港參加，加上香港隊的鄧俊文/謝影雪、李卓耀、伍家朗等全數精銳盡出，這人2比賽每年都是香港體育迷「撲飛」熱選。2026年賽事安排在11月17日至22日舉行。

香港公開羽毛球錦標賽2026幾時舉行？ 香港公開羽毛球錦標賽2026將於11月17日至22日舉行。 香港公開羽毛球錦標賽2026幾時賣飛？ 官方尚未公布門票詳情，本文將隨大會消息而更新資料。

鄧俊文/謝影雪。（新華社）

WTT香港總決賽2026

乒乓球最高獎金賽事

香港獲得連續兩年的WTT總決賽主辦權，2025年賽事將於12月10日至14日舉行，2026年的賽期亦已落實，定於2026年12月8日至13日。世界排名前16的男、女單球手，以及7支世界排名最高的混雙組合再加一支東道主，將獲得WTT總決賽入場券。2025年賽事，香港有混雙的黃鎮廷/杜凱琹憑世界排名入圍，男、女單的陣容星光熠熠，中國的孫穎莎與王楚欽、日本的張本智和及張本美和兄妹、韓國的申裕斌、法國的勒邦菲歷斯和瑞典的「六角戰士」莫利加特將會參加。

WTT總決賽的獎金非常豐厚，2025年達到130萬美元。

WTT香港總決賽2026幾時舉行？ WTT香港總決賽2026將於12月8日至13日舉行。 WTT香港總決賽2026有哪些球手參賽？ 世界排名前16的男、女單球手，以及7支世界排名最高的混雙組合再加一支東道主，將獲得WTT總決賽入場券。世界排名以WTT總決賽前的最後一個排名賽後「截數」。