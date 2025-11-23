英超｜利物浦0:3不敵諾定咸森林　近7場聯賽輸6場

撰文：洪怡霖
英超周六（11月22日）賽事，利物浦在主場以0:3大敗諾定咸森林，近7場聯賽輸6場。

