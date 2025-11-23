全運會．乒乓球︱王楚欽霸氣總結今屆賽事　兩負樊振東無損自信

乒乓球「世一」球手王楚欽，即使有份幫助北京隊拿下全運會男子團體賽金牌，他在男單及男團賽事面對已退出世界排名的樊振東兩戰兩敗，再次成為廣受談論的焦點人物。「大魔王」鄧亞萍評論時便直言，二人不在同一檔次，讚揚樊振東是最高級別的「T0級別選手」。

今屆全運會曲終人散，王楚欽周日（23日）晚上發文總結今次賽事，他的言論再次引發熱議。



王楚欽全運會兩負樊振東再成焦點

25歲的王楚欽近年成為國乒領軍人物，長期處於世界排名第一，可是他面對「師兄」樊振東總是輸多贏少。今屆全運會樊振東先在男單4強以4：2贏王楚欽，無論鬥志、臨場應變，以至關鍵時刻發揮均明顯技高一籌；到男子團體賽再次對戰，王楚欽在做足功課之下，亦只贏得第一局，樊振東隨即連贏3局反勝，並將二人的交戰紀錄改寫至34戰27勝。

樊振東在男單4強後稱，「王楚欽的整體能力、實力，已經是中國隊絕對的領軍人物，對我來說，只能給他壓力，盡量減少自己犯錯誤，最後出現了機會也把握住了機會。」這番話引來外界不少猜想，並當場出現央視記者隨即拉回已做完訪問的王楚欽回應「小胖」的一席話的畫面。

王楚欽：我只是國乒運動員，最重要是努力完成自己的職業生涯

王楚欽當時回應，「我並沒有認為自己怎麼樣，我只是國乒運動員。無論給我什麼位置，給我怎樣的定義，努力完成自己的職業生涯，這是目前自己最為重要的。」

王楚欽隨即再次讚揚樊振東「一直能打出超乎自己想像的球」，「這樣的運動員很少，自己很久沒有碰到過了。」

「沒結束的生涯沒有任何人有資格去定義它的結局」

到全運會閉幕後的周日，王楚欽沉澱下來後在微博發文稱：「當一個四年的結束，更是為了下個階段更好的開始，很開心為隊伍貢獻了自己一份力，大家都辛苦了。所有的遺憾且不遺憾都是最寶貴的財富，始終清醒，始終慶幸！還在路上，沒結束的生涯沒有任何人有資格去定義它的結局！成都見！我們再來！」

他已開始備戰7日後在成都舉行的混合團體世界盃，最後那句「成都見！」正是針對這項賽事而來。王楚欽這帖文一出，立即登上熱門搜尋，引發大量點讚、評論與轉發。一句「沒結束的生涯，沒有任何人有資格去定義它的結局」充滿霸氣，且看未來他能否用表現與獎盃來證明實力。