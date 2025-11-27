宏福苑五級火｜毅行者及單車節取消　體育活動最新資訊持續更新

大埔宏福苑大火造成多人傷亡，原定今周末舉行的各項本地體育賽事及活動，包括樂施毅行者、香港單車節等均告取消。本文將持續更新各個體育活動最新安排。



宏福苑五級火｜香港單車節取消

香港單車節原定11月30日在尖沙嘴揭幕，香港旅發局宣布今屆賽事取消，讓政府相關部門集中資源，投入救援與善後工作。原定11月28日舉行的「光影匯•中環」啟動儀式亦會延期，有關上演安排將容後公布。

宏福苑五級火｜兩項排球比賽取消

排總宣布，原定11月29及30日舉行的香港排球錦標賽及康文盃沙灘排球公開賽，均告取消，補賽安排稍後公布。

宏福苑五級火｜欖總﹑乒總取消活動 三鐵香港錦標賽同告取消

中國香港欖球總會公布，為表哀悼，從今日（27日）至周日的欖球活動及賽事同告取消。WTT總決賽主辦單位及中國香港乒乓球總會原定於周五舉行的社區外展活動亦告取消。原定周日在大美督上演的香港三項鐵人錦標賽，同樣因為大埔宏福苑大火而決定取消。

宏福苑五級火｜三跑步賽事﹑體院開放日延期

原定今周日（30日）多項舉行本地體壇活動宣布延期，在灣仔龍和道進行的「香港道路競走錦標賽2025」，香港田徑總會透過社交網站公布改期，同日舉行的「寶礦力水特跑步祭2025」及「石門10公里賽」亦延期，各單位正協調以確定補賽日期，大會稍後於官網及社交媒體公布。另外，香港體育學院開放日亦告延期，最新安排將容後公布。

宏福苑五級火｜毅行者宣布取消 「捐款﹑物資全力支援災民」

樂施會宣布，原定11月28至30日舉行的「樂施毅行者2025」取消，大會在社交平台發聲明：「樂施會對大埔火災事件深感痛心，並向死者的家屬及傷者致以最深切慰問。」樂施會聲明中表示，已啟動緊急支援機制，將毅行者所籌得的公眾捐款及適用物資，全數撥予支援受火災影響的居民，協助他們渡過難關，今年毅行者的後續安排，將會盡快公布。

（樂施會Facebook）

宏福苑五級火｜港超代表默哀﹑戴黑紗出戰

大埔與東方分別代表香港出戰亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽（亞冠2），當中作客澳洲的大埔亦心繫社區，在社交媒體上發文哀悼事件，「我們是來自地區的球會，與社區並肩，願火災盡快熄滅，願死者安息，願死者與傷者家屬渡過難關」。東方與大埔兩場賽事，賽前進行一分鐘默哀儀式，並以佩戴黑色臂紗作賽。