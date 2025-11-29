宏福苑大火災｜港隊出戰T20板球世盃　球員Moner Dar受訪泣不成聲

大埔宏福苑大火災至今釀成128死79傷，本地以至全球多個體育總會和球會都有表達傷痛之情以示哀悼，本地更有多項活動延期或取消。香港板球隊正在巴基斯坦，出戰40歲以上T20板球世界盃，港隊周四（27日）擊敗西印度群島，Moner Dar賽後更獲選為該場最佳球員。Moner Dar受訪時一邊飲泣、一邊表示要將勝利獻給火災中的遇離者。他形容事件是香港非常慘痛的時刻，感到傷心和無語。



香港板球隊球員Moner Dar在T20板球世界盃賽事後受訪時泣不成聲。

首屆O40世界盃早在11月21日開始就在巴基斯坦克拉嗤展開，港隊與澳洲、美國、南非及加拿大等11國爭逐錦標。港隊於首4場小組賽取得1勝3負，至周四最後一仗面對西印度群島，最終以7個wicket勝出。

被選為最佳球員的Moner Dar在賽後受訪，在短暫發言期間多次深呼吸，幾近哽咽講不出話來。被主持問及是否還好時再邊哭邊回答：「這些局數……要獻給那40個在香港遇離的人。」（This innings…dedicate to…the forty persons…died in Hong Kong)

主持人輕拍他以示慰問，Moner Dar續表示：「這些局數……我會獻給那些生命……現在是香港非常悲痛的時刻……我真的很傷心，真的說不出話來。」（This innings…I will dedicate to those lives….very tragic moment in Hong Kong…I feel very sad, I don't have words)