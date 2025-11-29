WTT總決賽｜六角戰士+眼鏡兄弟專訪：國乒以外，我們推動乒乓發展

乒乓球運動近年比以前更好看，不是因為中國隊長盛不衰，而是環球勢力崛起。瑞典「六角戰士」莫利嘉特（Truls Möregårdh）與法國「眼鏡兄弟」的弟弟菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）近日分別接受香港傳媒的Zoom訪問，兩人說到，由他們自己以致現在高踞世界排名第3的巴西球手卡達雲奴（Hugo Calderano），代表着一股國乒以外的力量，對於推動乒乓球在環球發展十分重要。



（Getty Images）

「乒乓球已是瑞典的最大運動項目之一，發展勢頭擋也擋不住，特別是巴黎奧運之後，瑞典國內極多小孩子開始打乒乓球，或許只有足球能夠『拍得住』。我相信，我自己、法國勒邦兄弟和巴西的卡達雲奴，都是非常重要的力量，推動乒乓球在中國以外的全球發展。」

莫利嘉特在訪問中說到乒乓球在瑞典的發展，LOK-stöd是一個有參考價值的數據。LOK-stöd是瑞典政府對於非牟利體育組織的現金資助制度，政府根據體育組織的訓練人次和時數計算資助津貼金額，以鼓勵7至25歲的國民參與運動，是瑞典國內用以衡量運動項目受歡迎程度的指標。2024年，乒乓球在LOK-stöd錄得的金額是約611萬瑞典克朗，比2023年上升20%，是升幅最大的運動項目。

莫利嘉特去年贏得瑞典國內的 Jerring Award。這個獎項由瑞典電台的聽眾票選得獎者。（Getty Images）

莫利嘉特的女友Leah Muskantor也是瑞典乒乓球員。（Getty Images）

2025年的數據要待明年才會揭盡，但莫特嘉利在巴黎奧運男單32強擊敗王楚欽，最終殺入決賽不敵樊振東奪得銀牌，他成為與撐竿跳「世一」杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）並肩的最受國民歡迎的運動員，乒乓球在瑞典國內的火熱程度，只會有增無減，尤其乒乓球在瑞典本就因為九十年代有「長青樹」瓦爾德奈爾輾壓國乒建立王朝而擁有一定的歷史，「乒乓球在瑞典有源遠流長的歷史，我們這一代球員取得好成績，對於推動乒乓球在瑞典發展十分重要」，莫特嘉利說。

六角形球拍是莫利嘉特的標誌。（Getty Images）

菲歷斯勒邦（Felix Lebrun，圖）與哥哥阿歷斯勒邦在法國掀起乒乓熱潮。（Getty Images）

法國方面，「眼鏡兄弟」2024年巴黎奧運以東道主身分大爆發，先有弟弟菲歷斯勒邦擊敗德國的奧查洛夫及中華台北的林昀儒躋身四強，最終奪得男單銅牌，他之後再與哥哥阿歷斯勒邦及今次也來港競逐WTT總決賽的西門哥斯（Simon Gauzy）攜手奪得男團季軍，乒乓球自此走進法國主流媒體，成為其中一個焦點項目。

「乒乓球在法國增長迅速。每次比賽愈來愈多觀眾入場，不只是本土賽事，我們到海外比賽，經常有法國人入場看我們打球。法國國內打乒乓球的人愈來愈多，我很高興成為這次發展的其中一部份，希望法國乒乓球愈來愈專業。」菲歷斯勒邦說。

2024年歐錦賽，菲歷斯勒邦與阿歷斯勒邦奪得男雙冠軍，後者亦於男單封王。（Getty Images）

勒邦兄弟曾於巴黎聖日耳門主場觀看PSG對曼城的歐聯賽事。（Getty Images）

今年3月，一項由法國民調機構Odoxa所做的民意調查顯示，23%受訪者會定期參與乒乓球，在18至24歲的年輕群體中，參與率高達35%。勒邦兄弟的公眾形象亦非常討好，92%受訪者表示欣賞兩兄弟，其中45%甚至對他們有「非常好」的評價。

事實上，莫利嘉特和勒邦兄弟冒起，而且能在大型比賽頒獎台佔一席位，可說是標誌着歐洲勢力的中興。歐洲勢力在上世紀九十年代與國乒分庭抗禮，直到「長青樹」瓦爾德奈爾（Jan-Ove Waldner）退役，進入千禧年代一直由德國的波爾和奧查洛夫支撐，波爾更由王勵勤、馬琳、王皓打到張繼科、馬龍、樊振東、林高遠，連日本的張本智和及中華台北的林昀儒也擔大旗，到他2021年第二次奪得世錦賽男單季軍時，已經40歲了。

波爾在2012年倫敦奧運男團銅牌戰擊敗香港隊，成為獎牌功臣。（Getty Images）

巴黎奧運是歐洲新一代正名的一役。莫利嘉特在32強擊敗中國的王楚欽，與法國的菲歷斯勒邦和巴西的卡達雲奴霸佔四強中的三席，即使樊振東最終保住國乒男單王座，但中國隊對上一次沒有包辦男單決賽席位，要數到2004年的雅典奧運（韓國柳承敏以4：2挫中國王皓），對上一次只得一人殺入男單四強，更是歐洲勢力正盛的1992年巴塞隆拿奧運。

對於歐洲球手與國乒的分別，莫利嘉特和菲歷斯勒邦不約而同表示，歐洲球手旋轉強，而且風格較具創意，當被問到球壇勢力是否正在轉移，兩人都說國乒球員的確難以擊倒，菲歷斯勒邦表示：「中國隊是最強，但我們的差距正在收窄。中國隊主導了球壇多年，相信球迷都希望多點競爭提升觀賞性，我亦希望自己能在大賽中擊敗中國隊。」既然巨人當前，當初為何還投入乒乓球？「擊敗中國隊很難，但我們每天都在進步，要將不可能變可能。」莫利嘉特說得直截了當。