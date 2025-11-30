英超｜曼城3:2贏列斯聯

撰文：洪怡霖
英格蘭超級聯賽周六（11月29日）賽事，曼城迎戰列斯聯，憑英格蘭國腳霍頓獨建兩功，最終勝3:2。

英超（Premier League ）
曼城
列斯聯