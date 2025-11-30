劍擊青年世界盃｜香港男重八強激戰飲恨　主場無緣頒獎台亦證成長

香港連續三年主辦國際劍聯（FIE）重劍青年世界盃分站，主場出擊的香港男子重劍隊，不單止力爭三年登上頒獎台，更是以世青銅牌身份出戰，以原班人馬參賽的男重四子難免感壓力。從師兄兼教練黎家俊的角度而言，即使無緣頒獎台，今年賽事亦足證小將們的成長。



（趙子晉攝）

由袁諾文、徐浤展、黃至晧、高映川組成港隊男重，今年4月合力取得港隊史上首面世青賽團體獎牌，男重四子在主場香港站再度合作，力爭連續三年登上頒獎台。

被列為4號種子的港隊男重，位處同一區域有俄羅斯、匈牙利等勁旅，硬仗連場。香港隊首圈輪空，16強鬥烏茲別克，兩軍早前在U23亞錦賽對壘，港隊今次以45：42力克對手，報回一敗之仇，8強惡鬥匈牙利，上演世青銅牌戰翻版。港隊今仗稍處下風，黃至晧第4局打出5：2，一度將比數扳平，後段再被匈牙利拉開差距，「守尾門」的袁諾文上場時落後4分，他曾經力追至1分落後，惜港隊最後以37：39飲恨，2分之差無緣再獲獎牌。港隊男重排名賽連挫沙特阿拉伯及波蘭，以第5名完成香港站。

繼上年香港站及世青獲獎後，再次回到主場，男重四子坦言在積分上有壓力，被隊友笑言是隊長的徐浤展說：「畢竟上年（香港站）是季軍，如果今年排名不及上年便會扣分，今次第5名算是不幸中之大幸，扣分不算太多。」徐浤展承認今日發揮欠佳，自責未能為團隊帶來勝利。

負責守尾門的袁諾文，今年是最後一年出戰主場的青年賽，未能踏上頒獎台亦是遺憾，「上年獲得第三，加上世青再獲銅牌，我們希望今年成績更好，全隊都有信心再上頒獎台，甚至衝擊冠軍，最後一年未能拿獎牌也有點失望。」

（趙子晉攝）

縱然港隊男重在香港站的連續獲獎走勢斷纜，從2023年已經督師的師兄兼教練黎家俊，陪伴小將3年，今年的表現亦足證成長，「徐浤展、袁諾文從（香港站）第一年（2023年）已經在陣，他們一直在成長、進步，劍道上有時還有『蝦碌』，像是16強高映川其中一局『爆咗』，以往他們會一個拖一個，全隊一起崩潰，今次都可以頂住優勢至最後，在劍道上的處理也有進步。」

香港隊過往曾擊敗美國、匈牙利等世界列強，黎家俊認為小將們具備衝擊世界的能力，「我們今年曾贏過匈牙利、美國，就算今場不敵匈牙利，但絕對不是無得打，大家都是『55波』，我們絕不輸蝕，加上法國教練來港後，小將與成年隊有更多機會一同訓練，強度上對他們成長亦有好處，希望未來發展愈來愈好。」

（趙子晉攝）