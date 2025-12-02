宏福苑火災｜傑志對東區捐全數收益　朱志光與球迷同購紀念品行善

大埔宏福苑火災奪去超過150人的性命，各項本地體育賽事延期或取消，直至今晚（2日）港超聯復賽，在旺角大球場上演傑志對東區。傑志賽前宣布，將不計成本捐出今仗的門票及其他收益予救世軍，協助大埔街坊。

開賽前個半小時，旺角場外有近百名球迷排隊，部分球迷戴上白絲帶及手持鮮花，他們在球場開閘後便直接到期間限定店排隊購買紀念品。



傑志對東區門票原本定價100及40港元，為了籌集更多善款，今仗成人門票提升至150元，同時加推500元包括門票及紀念T恤的慈善套票。今仗亦是港超聯首次使用電子票。

另外，傑志今場設有期間限定店，出售外套、上衣、球員卡等產品；同時印製「WE STAND TOGETHER」紀念T恤，定價300元，紀念T恤的全數收益撥捐殉職消防員何偉豪的家人。傑志今晚亦穿上全黑的特別版球衣，所有球衣在賽後於網上拍賣，相關收益亦全數撥捐救世軍。

（傑志圖片）

比賽今晚8時展開，開賽前個半小時，旺角場外已有人龍，部分球迷戴上白絲帶及手持鮮花。旺角場開閘後，球迷直接到期間限定店排隊，甚至開賽後仍有不少球迷購買紀念品。

早在開賽前1.5小時，不少球迷已在旺角場外排隊等候。（趙子晉攝）

旺角場內放有捐款箱。（趙子晉攝）

追捧傑志十多年的球迷嘉豪於傍晚6時到場，花了超過700元購買兩件黑色紀念Tee及襟章，本想購買外套惟沒有適合的尺碼，他表示：「作為一支香港球隊，過去一星期社會氣氛較沉重，傑志選擇以籌款方式繼續賽事，對各方面都有好處，使今仗變得更有意義。」

傑志球迷嘉豪花逾700元同時行善。（趙子晉攝）

前傑志主帥、現任東區體育總監的朱志光，自掏腰包購買紀念Tee。朱sir認為舊東家的善舉值得支持：「我都是傑志出身，當然要支持，大家都不希望看到悲劇，即使球圈或體育界的影響力很細微，都希望略盡綿力，伸出援手。」

今仗在周二晚上舉行，朱sir指不少球迷因籌款而入場，同時相信球員不會受近日的社會氣氛影響，落場便踢場好波。