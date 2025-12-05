美職早霸王｜季後賽總決賽　美斯再遇梅拿　邁亞密力爭成美職王者

阿根廷球王美斯兩年前登陸美職，今年終於率領國際邁亞密首度打入總決賽，爭奪終極冠軍，而擋在他面前的，卻是其老對手湯馬士梅拿壓陣的溫哥華白帽。



美斯雖然已屆38歲，但在美職依然遊刃有餘，今季常規賽射入29球，取得19個助攻，是聯賽的神射手與助攻王，也協助邁亞密取得常規賽東岸第3名。邁亞密於季後賽近3場遇神殺神，分別以4：0輕取拿舒維爾、4：0大破FC辛辛那堤及東岸決賽以5：1狂勝紐約城。

美斯與達迪奧艾倫迪是前線的最佳拍檔，雙雙帶領國際邁亞密首度闖入美職總決賽。（Getty Images）

除了美斯以外，值得一提是其阿根廷同胞、切爾達借將達迪奧艾倫迪近態火熱，季後賽5場攻入8球，加上另一阿根廷人迪保羅在中場助攻助守，兼且阿根廷籍主帥馬斯查蘭奴運籌維帷，這班阿根廷實是邁亞密的中流砥柱。

力阻美斯完美捧盃的，是其老對手湯馬士梅拿。梅拿今年8月才加盟白帽，但表現不俗，12仗攻入9球，協助球隊首度打入美職總決賽。

美斯前年加盟國際邁亞密，卒在第3年助球隊贏得東岸冠軍。（Getty Images）

兩軍過往3次交手，白帽取得2勝1負，而梅拿個人與美斯交手，亦取得7勝3負，往績佔上風；但邁亞密實力較強，士氣正盛，近況較佳，有望首度成為終極王者。

湯馬士梅拿今年8月才加盟溫哥華白帽，但表現不俗，12次上陣攻入9球。（Getty Images）

