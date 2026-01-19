體育界薪火相傳　教育界身體力行　馬會社區計劃延續跨代傳承

保齡球名宿車菊紅於1986年為香港奪得歷來首面亞運金牌，其後許長國、胡兆康等好手延續佳績，保齡球在香港體壇從此有着不一樣的意義。



這項運動既是精英爭取獎牌的舞台，也適合市民作為日常消閒活動。透過「賽馬會2025 IBF世界保齡球錦標賽社區計劃」，有運動員變身實習學員，為同學導賞世界保齡球錦標賽，亦有校長參與計劃下的「學校教師保齡球培訓課程」，眾人肩負傳承使命，透過計劃攜手向社區推廣保齡球。



攝影：陳葦慈



香港首度成為IBF世界保齡球錦標賽東道主。

社區計劃實習學員陳慧瑩：轉換身份推廣保齡球 期望更多女生參與

IBF世界保齡球錦標賽首次在香港舉辦，世界各地高手雲集啟德體育園Top Bowl合演精彩賽事，來自救世軍中原慈善基金皇后山學校的小學生，透過「賽馬會2025 IBF世界保齡球錦標賽社區計劃」來到現場，在計劃實習學員陳慧瑩的帶領下，認識香港保齡球的發展。

大部分同學第一次接觸這項運動，大家雀躍地了解保齡球的構造，學習如何持球，初次感受保齡球的重量，同時對球鞋等配件大感好奇。

22歲的慧瑩來自保齡球世家，父母熱愛打保齡，慧瑩小時候坐在球道末端看父母打球，到了17歲那年，她也走上球道成為運動員，曾經出戰2025泰國國際保齡球公開賽。雖然從國際賽場前線退下來，但她仍然心繫保齡球，於今次的計劃轉換身份繼續推動這項運動，及於年初的「賽馬會IBF世界殘疾人保齡球錦標賽社區計劃」擔任活動義工。

今次世界錦標賽，慧瑩負責帶領導賞團及協助賽事運作，她十分享受以另一個身份參與比賽：「為小朋友講解保齡球，與站在球道上的感覺截然不同。同學們非常好奇，我像看到小時候的自己。無論是今次世錦賽或之前的殘疾人錦標賽，都能令大眾更加了解保齡球，吸引更多人參與。」

慧瑩依然活躍於本地球圈，參與各項比賽。她說，與小孩子交流的同時，自己也深受啟發：「有時在球道上只專注戰術，現在與小朋友交流多了，明白不能以太複雜的語言去解釋，反而提醒自己一些基本功，對未來的保齡球生涯也有用。」

在保齡球場擔任過不同崗位，慧瑩希望繼續推動香港保齡球發展：「香港少有女生打保齡，可能覺得保齡球太重;透過不同活動推廣保齡，我希望未來有更多女生參與，提升香港女子保齡球的競爭力，而我則希望可以成為教練教導她們。」

臧智聰副校長：盼把保齡球帶進校園 達致教學相長

「賽馬會2025 IBF世界保齡球錦標賽社區計劃」學校教師保齡球培訓課程參加者、香港四邑商工總會陳南昌紀念中學的臧智聰副校長，大學時代與陳慧瑩一樣，曾擔任中國香港保齡球總會的工作人員。想不到多年後，臧副校長在交流團認識另一名同樣是保齡球教練的老師，機緣巧合下接觸保齡球，其後更參與教師體育節的保齡球比賽，獲得佳績。

保齡球的門檻不高，臧副校長將保齡球帶進校園，在體育堂讓高中學生體驗，他難忘同學們的熱烈反應：「保齡球與其他運動不一樣，對身體要求不高，十分『親民』。我記得有一名有SEN（特殊教育需要）的學生，他第一次打已經全中，其他同學離開後，他還是繼續打，保齡球令他取得成功感。」

臧副校長透過「學校教師保齡球培訓課程」，獲得兩名專業教練傳授多年教學經驗，例如將一個簡單的出手動作以片段分拆，深入淺出為學生分析，傳授事半功倍。

教學相長，臧副校長認為保齡球更可增進師生之間的關係：「教練的角色非常重要，由學生熟悉的教師當教練，能增強同學對保齡球的興趣。就像去年的中六學生，他們未曾接觸保齡，當他們看到我打得不錯時，同學們更願意嘗試。」

保齡球易學難精，但臧副校長認為學生從中得益不少，「保齡球容易上手，卻講求每一球的穩定性及精準度，學生們需要專注地完成動作，否則差之毫釐，繆以千里，這種態度對學生的成長同樣重要」。

畢錦龍校長：創造更多機會讓同學接觸保齡球

另一位「學校教師保齡球培訓課程」參加者、保良局王賜豪（田心谷）小學校長畢錦龍是臧智聰副校長的「隊友」，兩人曾在教師體育節保齡球賽合作奪得季軍。畢校長接觸保齡球的經過與臧副校長相似，他現時每周都會抽空練習，早前更參加全運會群眾項目保齡球，挑戰自己。

讀體育出身的畢校長，過往以田徑與足球為主，兩個主項講求速度和身體對抗，與保齡球截然不同。畢校長同樣參加了「學校教師保齡球培訓課程」，他認為保齡球有助培養學生的不同能力：「保齡球變化萬千，就像『補中』時可能遇到分瓶等不同情況，可以培養小朋友的解難能力，與STEM課程如出一轍。保齡球講求節奏和耐性，對急性子的我也是挑戰，如何取得平衡，對我和學生都是重要的課題。」

畢校長認為，從培訓課程訓練出來的教師，就像農夫一樣，將保齡球的苗子種植在小朋友心中。他也期望創造更多機會，讓學生接觸保齡球運動：「學校暫時未有保齡球校隊，我們正計劃邀請保總教練去教同學打球，在體育堂和課外活動提供更多機會讓學生接觸保齡球。」

周培堅：盼以自身佳績推動殘疾保齡球

保齡球作為香港體壇其中一個重點項目，殘疾人保齡球的水平亦達到世界級。2025年初，香港便舉行了IBF世界殘疾人保齡球錦標賽，馬會亦有份支持一系列社區推廣活動。中國香港隊代表周培堅更摘下男子TPB10級組別的銅牌。周培堅從前在保齡球館做兼職，遇上啟蒙教練梁悅明，其後踏上運動員之路，保齡球改變了他的人生。

「不論健全還是殘疾，大家都是瞄準十個瓶，在保齡球的世界，大家都是平等的。我曾因為覺得自己與別人不同而『收埋自己』，但接觸了保齡球之後，建立了社交圈子，保齡球可以幫助殘疾人士走出舒適圈，與別人有共同話題，接觸世界。」

周培堅在殘疾保齡球獲獎無數，他希望獲取更多獎牌，讓這項運動被更多人看見，「保齡球運動員的壽命較長，可以打到60歲，我現時也只是剛起步，所以專注做好運動員的本份，提升水平，取得更多獎牌，以好成績推動香港殘疾保齡球的發展。」

