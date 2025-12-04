港超聯｜大埔宏福苑大火後本地首戰　613人入場　李志堅感觸落淚

上星期大埔宏福苑大火造成多人傷亡，大埔足球隊在火災後首次出戰港超聯，今日（4日）作客北區踢成1：1。談及大埔，主帥李志堅難免感觸，一度掉淚。



大埔在宏福苑大火後，首場本地賽事作客北區。（梁鵬威攝）

全城為大埔宏福苑火災伸出援手。周二（2日）港超聯傑志對東區，傑志將全數門票及其他收益捐贈救世軍；今日大埔作客對北區一仗，足總同樣全數捐出今仗門票收益，北區早前亦宣布按實際入場人數，以每人100港元捐款予「大埔宏福苑援助基金」。

北區對大埔安排在周四下午3時上演，開賽前有不少球迷在北區運動場外排隊購票，最後共613人入場，球迷在看台上拉起黑白橫額，以中、英文寫上「天佑大埔」。作客的大埔穿上白色球衣，戴上黑色臂帶，兩軍開前默哀1分鐘，悼念宏福苑火災中的死難者。

兩軍開賽前默哀1分鐘。（梁鵬威攝）

客軍大埔為北區後防連番製造險象，加比爾接應角球起腳中柱，兩軍上半場互無紀錄，加上門將李瀚灝連救險球，助北區半場守和大埔。換邊後，大埔的費蘭度左路傳中，陳肇鈞近射建功，他未有全情慶祝，只是雙手指天。此球有越位之嫌，VAR介入翻查入球是否有效，經過超過5分鐘的審核，大埔入球成立，50分鐘先開紀錄。

費蘭度（圖）貢獻助攻，陳肇鈞先開紀錄。（梁鵬威攝）

北區在球賽重開即還以顏色，開波28秒，古杜拉與艾路保利達一次配合撕破大埔防線，古杜拉57分鐘追成平手，這名北區翼鋒慶祝時雙人合十，其後再指天。北區追平後形勢不錯，大埔門將謝家榮接高空波時甩手，幸好未有失守，結果大埔與北區賽和1：1。北區與大埔各得1分，分別以16分及15分，留守聯賽榜第2及第3位。

古杜拉（右）建功後雙手指天。（趙子晉攝）

謝家榮。（趙子晉攝）

大埔今季練習主要在廣福球場與將軍澳足球中心，因為賽程頻密，故大部分時間留在廣福，如今因為宏福苑火災而暫時停用，大埔要找不同場地練習。主帥李志堅表示，對比街坊的慘劇，他們的處境算不上什麼：「我們（廣福球場）就在宏福苑對面，我們現時到不同地方訓練，沒有事情比人命重要，我們的問題算不上什麼。」

「堅sir」居於大埔多年，對這個家早已建立深厚感情，說起大埔，他一度感觸落淚：「我在大埔住了二十多年，所有人和事都好近……很難說沒有問題，但我們還是做好自己的工作。」大埔有難，各方支援，堅sir感激各間球會支持，同時希望更多球迷在下星期的「亞冠二」入場行善。

大埔主帥李志堅說起火災，一度感觸落淚。（趙子晉攝）

門將謝家榮同樣居住大埔多年，住所與宏福苑距離15分鐘，火災當日他隨大埔在澳洲出戰亞冠二，他得知消息隨即致電家人。近兩場賽事同樣帶着複雜心情出場，他希望以勝仗為大埔帶來一點喜悅：「大埔這場火災，相信全香港人都很傷心，希望這種悲劇以後、以後都不再發生。作為足球員，任何情況都要保持專業。在大火面前，勝負微不足道，我們都希望以勝利為大家增添一點喜悅。」謝家榮勉勵街坊，不幸的事情已經發生，日子總要過，「希望大家都要好好生活」。

謝家榮希望悲劇不再發生。（趙子晉攝）

大埔守將加比爾今仗傷出，大埔的賽程依然頻密，周日（7日）先作客港會，下周中再有亞冠二賽事，李志堅無奈地表示已習慣，緊密賽程亦難免增添傷兵，正如馬卡雷拿、伊高沙托尼、James（添姆高夫斯基）也是「就住」上場，他認為賽會方面需要檢討。縱然如此，堅sir依然力爭各項賽事的佳績，不會放棄任何一個獎盃。