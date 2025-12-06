花劍世界盃日本站｜蔡俊彥再創歷史　大勝俄羅斯劍手奪世界盃首冠

「世一」蔡俊彥再次踏上頒獎台。2025/26季度的男子花劍世界盃在日本北九州小倉舉行，蔡俊彥殺入4強，先以15：4大勝美國勁敵陳海翔，再以15：9力克俄羅斯的保路達捷夫（Kirill Borodachev），劍擊生涯首次奪得世界盃分站個人賽冠軍，連同5月的大獎賽上海站、6月的亞洲錦標賽及7月的世界錦標賽，他於2026年以4個國際個人賽冠軍作結。



蔡俊彥和張家朗憑世界排名前16直入正賽64強；三名小將何承謙、林浩朗和蔡子樂則從小組賽及外圍賽淘汰賽過關斬將，來到正賽64強與強敵對壘。

雖然三人同樣64強止步，包括何承謙以8：15不敵意大利的Lorenzo Nista、林浩朗以14：15僅負日本的Abe Yoshiki、蔡子樂以3：15俯首於美國的Nick Itkin，但三名年輕劍手能夠晉級正賽，對港隊來說是一個驚喜。

兩名主將方面，日本站是張家朗今季度的國際賽復出戰，然而他於32強以12：15負予英國的David Sosnov，爆冷出局。

張家朗（左）。（資料圖片；梁鵬威攝）

蔡俊彥延續今年勇態，先後擯走以獨立身份參賽的俄羅斯劍手Grigoriy Semenyuk 、Vladislav Mylnikov與Daniil Kerik，以及意大利的LUPERI Edoardo，4強遇上世界排名第5的美國劍手陳海翔，他在第一節便完結比賽，以15：4大勝。

決賽遇上獨立出戰的俄羅斯保路達捷夫（Kirill Borodachev），即是東京奧運8強在領先14：9下各負予張家朗的劍手，蔡俊彥繼續神勇，最終大勝15：9，職業生涯首次登上世界盃分站個人賽冠軍寶座。

今年夏天，蔡俊彥在大獎賽上海站奪冠，是他第一次奪得國際排名賽冠軍，之後更連贏亞洲錦標賽及世界錦標賽冠軍，一口氣登上世界排名第一寶座。總計2026年，蔡俊彥以四個國際個人賽冠軍作結，攀上高峰。

蔡俊彥。（資料圖片；梁鵬威攝）

今個周末還有其他劍種的世界盃。女子花劍世界盃韓國釜山站，香港隊有陳諾思在正賽64強出戰，她以10：15不敵意大利的Martina Favaretto。 重劍方面，男子及女子世界盃在溫哥華舉行，女隊有佘繕妡及朱嘉望晉級正賽64強，男隊則有方凱申和劉昊峯晉級。男、女子佩劍世界盃在法國上演，全運銀牌得主何思朗和隊友何柏霖，以及女隊的劉綺程，均會出戰正賽64強。