花劍世界盃｜蔡俊彥2025狂掃國際個人賽四冠：打得最好係今日

蔡俊彥今日（6日）在男子花劍世界盃日本站一舉封王，生涯首次奪得世界盃分站冠軍，他直言，「今日係我人生打劍打得最好嘅一日」。



蔡俊彥過了豐碩的2025年。（劍總提供）

2025年無疑屬於蔡俊彥。他於5月大獎賽上海站摘金，第一次贏得國際排名賽冠軍，下半年表現所向披靡——6月亞洲錦標賽掄元、7月世界錦標賽登頂、世界排名升上第一，美中不足是11月上旬的世界盃西班牙站64強止步，早前的全運會亦8強下馬，無緣個人賽獎牌。

花劍世界盃日本站｜蔡俊彥再創歷史 大勝俄羅斯劍手奪世界盃首冠

蔡俊彥取得佳績，教練Maurizio的努力沒有白費。（劍總提供）

蔡俊彥直言今日打得非常順心。（劍總提供）

兩場敗仗成為蔡俊彥今日爭勝的養份，他賽後說：「今日64強和32強表現平平，過關後我立即提自己要冷靜，不要心急，西班牙站和全運會正正犯了這樣的錯而落敗。」蔡俊彥於16強和8強均遇上以獨立身份參賽的俄羅斯劍手，先以15：10擊敗MYLNIKOV Vladislav，再以15：9淘汰KERIK Daniil，他賽前特別「做功課」備戰：「尤其8強對手KERIK Daniil比較少打，所以比賽前立即上Youtube找他的比賽片段，也翻看直播觀察他今日的表現，我感覺只要正常打出自己的風格，應該是可以的。」晉級4強和決賽，蔡俊彥兩仗行雲流水，他直言：「今日係我人生打劍打得最好一日。」

被問到香港近日的大災，蔡俊彥靦腆說「唔識講嘢安慰人」，但他冀盼上天保佑香港人盡快走出悲傷，重建生活，「希望大家可以感受到寧靜」。

蔡俊彥未敢胡亂出言安慰，但期望上天保佑香港人走出傷痛。（劍總提供）