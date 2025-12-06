乒乓混合團體世界盃｜港隊不敵克羅地亞及德國　排名第七無緣四強

香港乒乓球隊在成都出戰乒乓混合團體世界盃，今天兩戰皆敗北，無緣晉級4強，以第7名完成賽事。



香港隊在次階段八強循環賽戰績：

3/12 負日本 2：8

4/12 勝瑞典 8：6

4/12 負韓國 5：8

5/12 勝法國 8：7

6/12 負克羅地亞 6：8

6/12 負德國 5：8

八強循環賽︱香港6：8負克羅地亞

第1場．混雙︱黃鎮廷/杜凱琹 1：2 Ivor BAN/Hana ARAPOVIC（8：11、11：9、11：13）

第2場．女單︱朱成竹 2：1 Lea RAKOVAC（8：11、11：6、11：6）

第3場．男單︱林兆恆 0：3 Tomislav PUCAR（7：11、9：11、4：11）

第4場．女雙︱朱成竹/吳詠琳 2：1 Mateja JEGER/Lea RAKOVAC（8：11、11：8、11：9）

第5場．男雙︱黃鎮廷/陳顥樺 1：1 Frane KOJIC/ Ivor BAN（11：9、7：11）

港隊在今日（6日）於頭場先對克羅地亞。打頭陣的混雙組合黃鎮廷/杜凱琹落後1：2，緊接上場的女單好手朱成竹雖然先輸一局，但連贏兩局為港隊追至3：3。

朱成竹。（資料圖片；Getty Images）

曾在東京奧運打出驚喜的林兆恆在第三場男單上陣，淨吞三蛋令港隊落後3：6。朱成竹/吳詠琳在第四場女雙登場，以8：11輸掉第一局，港隊落後3：7，不過兩人咬緊牙關，連贏兩局助港隊追到5：7。

壓軸的男雙「世一」黃鎮廷/陳顥樺更一度追至6：7，可惜他們被對手扳回一城，克羅地亞最終以8：6奏凱。

林兆恆。（資料圖片；Getty Images）

八強循環賽︱香港5：8負德國

第1場．混雙︱陳顥樺/朱成竹 1：2 邱黨/ Annett KAUFMANN（9：11、5：11、13：11）

第2場．女單︱杜凱琹 1：2 Sabine WINTER（11：13、8：11、11：13）

第3場．男單︱黃鎮廷 1：2 Benedikt DUDA（4：11、11：8、11：8）

第4場．男雙︱黃鎮廷/陳顥樺 1：2 邱黨/ Benedikt DUDA（11：4、2：11、7：11）

第5場．女雙︱杜凱琹/朱成竹 0：1 Sabine WINTER / Annett KAUFMANN（8：11）

黃鎮廷/杜凱琹。（資料圖片；Getty Images）

港隊不敵克羅地亞後，出線形勢已經非常被動，晚上對德國，眾將亦陷入苦戰。混雙的陳顥樺/朱成竹、女單的杜凱琹、男單的黃鎮廷、男雙的黃鎮廷/8陳顥樺及女雙的杜凱琹/朱成竹，均未能取勝，在杜/朱的最後一場女雙以一局8：11敗陣後，港隊以大分5：8落敗，鐵定無緣4強，中國、日本、德國及韓國分佔前四，將晉級最後一個階段，力爭冠軍。