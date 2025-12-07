重劍世界盃加拿大站｜方凱申挫世界排名第4勁敵　晉8強寫生涯新章

蔡俊彥在男子花劍世界盃日本站封王，首度站上世界盃頒獎台最高級，在地球另一端比賽的方凱申，亦擊敗世界排名第4的好手，一路晉級男子重劍世界盃加拿大站8強，為劍擊生涯創出歷史。



方凱申賽後是一貫的謙虛務實。他先說到從早前全運會失利得出的經驗：「其實打完全運會感覺自己有點亂，好像只懂跟教練指示，未有充分消化和理解，所以我沉澱了一段時間，重新思考自己應怎樣打。」重劍隊今年2月來了法國新教練Gauthier Grumier ，問方凱申是否仍與教練磨合中，建立溝通互信需時，他更看重自身責任：「打了這麼多年，自己有責任思考，找藉口不能解決問題。」

方凱申從全運失利中總結經驗，在世界盃寫出劍擊生涯新章。（FIE Facebook）

加拿大站是重劍隊2025/26年度的首站世界盃，全運會後的沉澱令方凱申有個好開始，他在小組賽取得5勝1負，直接出線正賽64強，他先後擊敗以獨立身份出戰的俄羅斯劍手，以及意大利和以色列的勁敵，晉級8強，其中32強以15：12力克意大利的Davide DI VEROLI，對方世界排名高踞第4，排名52的方凱申為香港隊打出一個小驚喜。

方凱申在重劍隊中是大師兄，32歲的他仍能在劍擊生涯寫出新章，他以「盡做」形容自己。「成績是重要，但首要是專注做好件事。今次比賽我的內心很平靜，完全沒有緊張。特別是打到8強，我只知道『盡做』。」由於不設季軍戰，只要躋身4強穩奪獎牌，距離頒獎台只差一步，可有點點遺憾？「還是那句：盡做。做到有就有，冇就下次再努力。」雖是港隊老將，但方凱申對於未來，仍然充滿冀盼。

方凱申晉級之路

64強 15：11勝Kirill GUROV（獨立）

32強 15：12勝Davide DI VEROLI（意大利）

16強 15：11勝Messika LAMBREY（以色列）

8強 7：15負Mohamed ELSAYED（埃及）

