網球｜黃澤林以香港公開賽展開2026賽季　保持進步靜候爆發時機

黃澤林（Coleman Wong）近日接受香港傳媒Zoom訪問，回顧2025也展望2026。談到下月4日在維園揭開戰幔的香港網球公開賽，今年在美國網球公開賽32強鬥得難分難解的魯比夫（Audrey Rublev）將來港參加，若有機會再次與對方比併，黃澤林期待一個怎樣的自己站在球場上？



「上次真的只是『爭少少』，始終我由外圍賽開始打，他由正賽開始，場次比我打得少，體能好一點點。」黃澤林說。所以，他在未來的賽季將在恢復調整方面多下苦功：「網球每星期都有比賽，坦白說真的很累，對體能考驗很大。我在恢復方面不能偷懶，打到我們這個水平，休息恢復有時比不停練波更重要。」

黃澤林（Coleman）在今年美國公開賽與魯比夫鬥得難分難解。（Getty Images）

的確，黃澤林於2025年美國公開賽32強與當時世界排名15的魯比夫鬥足5盤，最後惜敗2：3，他已證明網球運動不只屬於歐美選手，作為香港運動員的他也有力佔一席位，這一役亦是對他深具啟發的一戰：「他們能夠穩定地在排名賽晉級較後圈數，我卻不夠穩定，這就是為什麼他們排前列、我排百幾的原因，不過今年令我知道，原來大家的技術水平差不多。」

黃澤林十分滿意2025年的收穫。（Getty Images）

黃澤林今年打了23個比賽，以世界排名151完結2025年，與世界排名頭100的目標仍有一段距離，他未有氣餒，「今年進步不少，自己的進攻型風格也漸漸成型了，這是我和教練團隊渴望見到的」，他希望2026年保持每日進步，「教練說，只要水平上到，就是等待時機而已」，「永遠不要覺得夠，每日思考自己欠些什麼，哪些地方要進步」。