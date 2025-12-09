歐聯全攻略｜皇家馬德里主場　鬥曼城「大」無畏

剛於西甲主場敗陣的皇家馬德里，要盡快收拾心情，因為他們於周中歐聯將迎擊來訪的「老對手」曼城；雙方近年對戰頻繁，亦屢有大手交易，今仗同樣「大」戰可期。

（球賽編號：FB0908，12月11日 04:00開賽，Now 643台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50058242

皇馬今季在新帥沙比阿朗素接掌下，季初氣勢一時無倆，頭14場贏了13仗；但近日傳聞巴西翼鋒與阿朗素齟齬，連帶球隊戰績也下滑，近7場只取得2勝3和2負，周末更於主場以0：2不敵切爾達，今季首於主場吞敗。

皇馬射手麥巴比今季表現大勇，單在歐聯，5場已攻入9球。（Getty Images）

不過，皇馬在歐聯戰績向有保證，今季除了作客利物浦以0：1落敗外，其餘4場都取勝，暫以12分於歐聯首階段積分榜排第5。其中射手基利安麥巴比在這5場攻入9球，上仗球隊作客奧林比亞高斯以4：3險勝一仗，該法國前鋒便取得「大四喜」。

曼城今季表現有點飄忽，但近期卻取得三連勝，只是主帥哥迪奧拿憂心的是，球隊防守不太集中，近3仗失了6球，幸好周末以3：0擊敗新特蘭一仗，回復水準。值得一提的是，菲爾科頓近況大勇，近3場攻入5球。

菲爾科頓近期回復水準，近3場攻入5球，助曼城取得三連勝。（Getty Images）

雙方近4季都曾交手，皇馬取得3勝3和2負，稍佔上風；這8場中，有6場總入球都在4球或以上，顯示兩軍對碰屢有大手交易，今仗也可以再追「入球大」。

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。