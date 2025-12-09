世界桌球大獎賽2月鐵定啟德上演　暫定月中售票　聖誕公布對賽

世界桌球大獎賽今年首度在香港舉行，首日賽事卻出現「趕客」風波，賽事主辦F-Sports Promotion Limited董事封歡歡，今晚（8日）出席中國香港桌球總會年度晚宴，表示明年2月3至8日舉行的世界桌球大獎賽，將再度在啟德體育園上演，堅信不會再發生不愉快事件。



中國香港桌球總會今晚在長沙灣舉行年度晚宴，桌總主席羅永聰、F-Sports Promotion Limited董事封歡歡等人士出席，而吳安儀、傅家俊等港將因賽程關係未能到場，桌總在晚宴上表揚今年獲獎的運動員。

根據世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）明年的賽程，香港舉辦的世界桌球大獎賽將在2026年2月3至8日舉行，地點仍然未定，而封歡歡在晚宴透露，桌球大獎賽將繼續留在「老地方」啟德體育園體藝館上演，她堅信今年的風波不會再發生，「明年賽事繼續留在啟德，場地佈局有些微變化，晚上賽事開賽時間也稍作調整，將在7時開賽，相信與今年類似的問題不會發生。」

封歡歡與桌總主席羅永聰。（趙子晉攝）

世界桌球大獎賽暫定在12月中旬開始售票，先有早鳥優惠，目標在聖誕節附近公布對賽，讓球迷可以選擇心儀球檯，而來年賽事在賽制稍有調整，早階段由7局4勝變成9局5勝，並有4張球檯作賽。

除了賽事本身，封歡歡表示將保留表演賽的環節，而球手誰屬則未有透露。另外，賽事期間亦設場外的桌球體驗活動，有教練在旁指導，亦會舉辦青少年球手訓練營，有機會與球星交流。