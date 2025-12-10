WTT香港總決賽｜黃鎮廷杜凱琹首戰負世一　感激球迷落力打氣

香港乒乓球混雙組合黃鎮廷／杜凱琹今晚（10日）在WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025）登場，於紅磡香港體育館的主場出戰，首場分組賽挑戰中國「世一」組合林詩棟／蒯曼，惜以0：3告負，首戰吞敗。



港隊的黃鎮廷與杜凱琹今晚在紅館主場出擊。（夏家朗攝）

香港首度主辦WTT總決賽，8對入圍的混雙組合分成兩組，港隊代表黃鎮廷／杜凱琹被抽入「死亡小組」，與兩對中國組合碰頭。

「黃杜配」首場分組賽惡鬥世界第一的中國組合林詩棟／蒯曼，賽事在晚上6時開賽，紅館看台約4成球迷入場。今仗在強烈的燈光效果下開賽，黃杜配首局處於下風，一度落後3：8，這對港隊組合急起直追，力追至9：10，惜其後仍以9：11告負。中國「世一」組合未有太多失誤，黃鎮廷／杜凱琹其後在進攻上更進取，惟未能失誤反而更多，其後兩局比分被拉開，再負4：11及4：11，直落三局吞敗。

面對世界第一的蒯曼與林詩棟，港隊組合「黃杜配」直落三局吞敗。（夏家朗攝）

面對世界第一硬仗可期，黃、杜二人坦言對手實力在他們之上，發揮穩定，同時較少失誤，比賽途中一直想辦法，後段採取較進取的打法反而增加失誤，即使成績上未如理想，黃杜配認為發揮不錯。黃杜配明晚將鬥印度組合，周五壓軸一戰對王楚欽／孫穎莎，力戰出線席位，兩名港將希望在更好的發揮。

黃鎮廷與杜凱琹今仗大部分時間落後，香港球迷依然落力打氣，「香港加油」、「阿廷加油」、「阿杜加油」之聲不時傳出，兩人感激球迷的支持，「香港多年沒有舉辦高級別的賽事，再度主場出戰感覺特別，同時感謝今晚所有球迷的支持，即使分差較大，他們未到最後一刻還是不斷為我們打氣，十分感動。」

黃鎮廷與杜凱琹感激現場球迷落力打氣。（夏家朗攝）

+ 4

難得在主場出戰，兩名港將的親友也有入場支持，當中包括黃鎮廷的妻子與女兒也是座上客，一圓阿廷多年的心願，「（獲得家人現場支持）當然高興，一直都希望自己女兒可以入場支持，今次總算完成心願，可能我在場上太投入，我都不知道她們的位置，聽不到她們的打氣聲。」

身旁的拍檔杜凱琹卻聽得清楚，她笑言：「我聽到廷哥（黃鎮廷）老婆的聲音，是為我加油。」平時在紅館觀看演唱會居多，今次換個角色，成為紅館中的主角，感覺與別不同，「以往在紅館都是在觀眾席，今次難得在另一角度，感覺很特別，像是成為主角一樣。主場出擊聽到不少廣東話的打氣聲，有部分更聽得出是誰在叫我加油。」