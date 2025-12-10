ANOC大會2026年香港舉行　IOC主席將訪港　霍啟剛：從未研究申奧

今年上任的國際奧委會主席考文瑞（Kirsty Coventry），明年底將在第28 屆國家及地區奧委會協會全體代表大會（下稱ANOC大會）於香港舉行期間訪港，港協暨奧委會副會長霍啟剛今日出席ANOC大會一年倒數儀式時強調，ANOC大會有助香港向國際展現舉辦大型體育盛事的優勢，但港協暨奧委會目前沒就申辦奧運及亞運展開任何討論。



在早前的粵港澳全運會開幕前，社會有聲音指香港可與灣區城市合力申辦2036年奧運，霍啟剛今日在ANOC大會倒數儀式上表明，申辦奧運一事從未成為港協暨奧委會的議程：「全運會證明香港有舉辦大型賽事的能力，與灣區城市合作，亦能推動灣區體育，但我要強調，港協暨奧委會沒有就申辦2036年奧運展開研究和討論。」至於亞運會，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜表示，2030年及2034年已鐵定由多哈（卡塔爾）和利雅德（沙特阿拉伯）主辦，雖然2038年一屆的主辦權尚未有定案，但由於上一屆（2023年）方由杭州主辦，亞運會短期內未必再落戶中國，故灣區亞運暫時亦沒有任何苗頭。

ANOC大會督導委員會主席兼港協暨奧委會副會 長霍啟剛、ANOC秘書長Gunilla LINDBERG及ANOC大會督導委員會副主席兼港協暨奧委會義務秘書 長楊祖賜出席一周年倒數活動。（公關提供）

霍啟剛強調，香港未就申辦奧運有任何研究。（公關提供）

至於ANOC大會，將於2026年12月7至10日在亞洲博覽館舉行，屆時將雲集206個會員國家及城市的代表，加上正值ANOC換屆，屆時勢成香港其中一項2026年的大事，國際奧委會主席考文瑞亦會訪港。霍啟剛表示，ANOC大會不只是體育盛事，同時結合香港的文化、旅遊等範疇，他亦深信ANOC大會將是香港展現優勢的機會：「香港有足夠條件舉辦更多盛事，其實盛事不只是比賽，這些大型會議亦非常重要，既能擴闊香港對於體育的視野，亦提升香港在國際體壇的話語權。當然，我們亦希望有更多單項國際大賽在香港舉行，真正做到『體育旅遊』。」