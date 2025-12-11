澳職方程式｜中岸水手迎奧克蘭FC　勢掀「大」激鬥

澳職今周有上屆常規賽冠軍奧克蘭FC，作客前屆盟主中岸水手；雙方對賽兩次都有「大」手交易，今仗相信也不例外。



奧克蘭FC上仗贏得「新西蘭打吡」，主場以3：1力挫威靈頓鳳凰，現時以7戰4勝2和1負得14分排第3，僅落後榜首的FC悉尼1分。

奧克蘭FC前鋒森哥斯格羅夫過去曾效力韋根、伯明翰及鴨巴甸等球隊，經騇豐富。（Getty Images）

今季加盟奧克蘭FC的英格蘭前鋒森哥斯格羅夫（Sam Cosgrove），表現不俗，澳職上陣5次貢獻3入球及2助攻，是球隊的攻擊重心。

水手今季表現一般，近3場只取得1和2負，現時以7戰8分排第8；而且他們在主場出擊也沒明顯優勢，只取得1勝2和1負。

中岸水手近3場不勝，上一次贏波是作客擊敗珀斯光輝。（Getty Images）

由於奧克蘭FC是新軍，雙方只有對賽2次，奧克蘭取得1勝1和；值得留意是，這兩場總入球都多於2球。加上奧克蘭近5場有4次總入球在3球或以上，攻力有保證，今仗一於博「入球大」。

同日女子澳職有珀斯光輝女足主場迎擊威靈頓鳳凰。光輝女足今季本有好開始，作客以3：1擊敗西悉尼流浪者，但之後無以為繼，連輸4場，現時以5戰得3分敬陪末席；加上她們近年與鳳凰女足交手輸多贏少，近4次對賽只得1勝3負，因此今仗寧願博鳳凰「客勝」而歸。

珀斯光輝女足近4場全敗，暫於女子澳職敬陪末席。（Getty Images）

