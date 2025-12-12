英超特攻｜利物浦迎戰白禮頓　紅軍海鷗「大」鬥法

經歷沙拿風波中的利物浦，在歐聯作客贏波後，今周英超返回主場迎擊白禮頓；沙拿在這一仗後會向國家隊報到，參加非洲國家盃，今仗會否是他最後一次在晏菲路披甲？

（球賽編號：FB1072，12月13日 23:00開賽，Now 621台直播）



沙拿連續3場被貶後備，上場對列斯聯賽後炮轟主帥史諾，結果周中歐聯被剔出大軍名單，但球隊卻一吐近期的烏氣，以1：0小勝意甲勁敵國際米蘭，而史諾棄用沙拿4場以來，取得2勝2和，表現似重回正軌。

利物浦前鋒艾基迪基上仗對列斯聯梅開二度，打破了長達兩個半月的入球荒。（Getty Images）

史諾收起沙拿後，主要改變是陣式由4-3-3轉為4-4-2，一對新兵中鋒艾基迪基與伊沙克可以同時上陣，前者在對列斯聯時梅開二度，後者亦在對韋斯咸時於聯賽「開齋」，儘管兩人未算擦出火花，但似乎紅軍眾將亦逐漸掌握新陣式與戰術。

紅軍擁有兩名貴價射手，白禮頓則繼續倚賴老將韋碧克攻堅，這名35歲中鋒今季已貢獻了7個聯賽入球，也助「海鷗」15戰取得23分、以較佳得失球壓過同分的利物浦位列第8，紅軍則排第10。

35歲的韋碧克老而彌堅，仍是白禮頓的攻擊重心。（Getty Images）

兩軍近8次交手，各勝3次，打和2場，平分秋色，今場也未見高低，因此反而要留意是，這8場總入球悉數在3球或以上，今場再開出「入球大」的機會可謂高唱入雲。

