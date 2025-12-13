WTT香港總決賽｜張本智和取關鍵4分奠勝　與菲歷斯勒邦演巔峰對決

從落後局數1：3追至3：3，第七局更七度平手，法國「眼鏡弟」菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）與日本的張本智和（Tomokazu Harimoto）為香港觀眾帶來一場技術水平極高的巔峰對決。

最終勝出的是張本智和，這是他與菲歷斯勒邦歷來五次的個人賽男單賽事對決中，首次戰勝對手。



張本智和近日因為中日關係緊張而備受壓力，特別是他在早前成都混合團體世界盃遭受大會的不禮貌對待，包括大會的官方出場宣布故意不宣讀其名字，連法國球手西門哥斯也忍不住為張本發聲。帶着一股悶氣來到香港，張本終能再次聽到觀眾的喝采而非喝倒采，今日與菲歷斯勒邦一戰，更是純粹的技術較量，非常精彩。

（梁鵬威攝）

張本智和與菲歷斯勒邦第一局便戰至「刁時」，勒邦以14：12先下一城。張本之後11：8、12：10及11：3領先局數3：1，再取一局便能晉級4強，不過「眼鏡弟」沒有言棄，連贏11：8及11：7追至局數3：3，他更鼓動現場觀眾為他打氣，氣氛非常熱烈。

決勝局，菲歷斯勒邦先佔上風，一度領先6：3；張本智和此時打出一波4：0反先7：6，之後雙方得分梅花間竹。這局兩人七度打平——1：1、2：2、3：3、6：6、7：7、8：8、9：9，球迷看得如癡如醉，張本被追至9：9後及時穩住陣腳，最終連取兩分，決勝局勝11：9，晉級4強，將與中國的林詩棟爭入決賽。

（Getty Images）

今日一戰是張本智和歷來與菲歷斯勒邦在個人賽男單賽事的第五次對壘，卻是首度勝出，他賽後對於能夠勝出一場硬仗感到高興，談到4強將對中國球手（編按：當時林詩棟對向鵬的賽事尚未舉行），張本說：「雖然向鵬和林詩棟都是中國球手，但兩人的風格和打法都不一樣，我的戰術和策略將有很大分別，不過首要是我要保持狀態，專注比賽。」

張本智和。（梁鵬威攝）