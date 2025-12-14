美斯印度之旅繼續第2天行程　首天活動大混亂球迷拆凳︱足球熱話

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）到訪印度， 行程第一站加爾各答（Kolkata）隨即在鹽湖體育場爆發混亂場面，原定45分鐘的收費見面會，混亂下20分鐘提早結束，引發場內未能一睹偶像風采的球迷極度不滿，紛紛拆毀座椅扔入球場。

周日他將繼續行程，中午乘專車抵達孟買的酒店，引來當地球迷紛紛前往當地。



美斯在加爾各答的見面會，全程被特權人士包圍，引發在場球迷不滿。（路透社）

美斯印度行首站即爆大混亂 見面會亮相20分鐘提早結束

美斯魅力驚人，吸引大量印度球迷不惜花費巨額買票，甚至有人從自己的家鄉長途跋涉1500公里一睹他的風采。在加爾各答舉行的一場45分鐘見面會，票價3500印度盧比（約301港元），相當於當地平均逾半星期人工，但有參加者稱他付出超過相當於1014港元（11788印度盧比）。

可惜在主辦機構安排失當下，美斯被一班特權人士包圍，引發在場球迷和粉絲不滿，紛紛在場內投擲雜物，甚至拆凳扔入草地，美斯在混亂及暴力場面下，亮相僅20分鐘便提早結束活動。警方事後拘捕主辦者，承認會調查事件及向球迷退款。

美斯之後在海德拉巴的活動逗留近一小時。（Ｘ）

第二站群眾各安其位 美斯在海德拉巴活動逗留近一小時

美斯一連三日的印度之旅，周六首天行程先到訪加爾各答及海德拉巴（Hyderabad），周日會再到孟買（Mumbai）及新德里（New Delhi）。雖然加爾各答一站發生不愉快事件，但數小時後他在海德拉巴的見面會截然不同，由於所有參與群眾均安坐在自己的位置，在國際邁亞密隊友蘇亞雷斯和迪保羅陪同下，活動在愉快氣氛下順利完成，美斯一行人等逗留近一小時。

周日第三站訪孟買 最後一站新德里周一與莫迪會面

周日美斯在中午左右抵達孟買的酒店，他會先到訪位於孟買的運動場，繼而再前往新德里。印度媒體指出，美斯在孟買會跟有當地「板球之神」稱號的Sachin Tendulkar，以前前板球國家隊隊長Rohit Sharma會面， 之後再啟程前往新德里，並在周一與總理莫迪（Narendra Modi ）見面。