英超｜阿仙奴小勝愛華頓重返榜首　冀破近年「聖誕魔咒」

憑着約基利斯（Viktor Gyokeres）射入12碼，取得全場唯一的入球，阿仙奴作客以1：0有驚無險地力挫愛華頓，並以17戰39分的戰績，反超同日較早時間贏波的曼城，重返榜首，成為今季英超聖誕冠軍；然而，過去「兵工廠」4次做「聖誕一哥」，都未能笑到最後，今季能否打破魔咒？



除了中堅加比爾馬加希斯因傷倦勤外，阿仙奴絕大部分主力悉數登場，但面對踢法硬淨的愛華頓，並沒嘗到太大甜頭，雖然控球較多，但難以製造具威脅的埋門，到15分鐘才有第一腳射門，但中場蘇比文迪禁區頂的勁射一飛冲天。

（路透社）

阿仙奴進攻顯得老鼠拉龜，但愛華頓右閘積克奧拜恩（Jake O'Brien）卻幫他們一把，防守死球傳中爭頂時，竟然舉高雙手，經VAR檢視證實犯手球。約基利斯操刀中鵠，保持他自己在士砵亭及阿仙奴主理19個12碼都全部命中的良好紀錄。

半場沒有射門的愛華頓，下半場壓得較前，但也令阿仙奴多了進攻空間，不過李安度杜沙特接應迪格蘭賴斯妙傳，禁區內左路「熨射」，竟告中柱；及後蘇比文迪禁區邊一記冷箭，同樣中柱彈出。「兵工廠」雖然無法增添紀錄，仍以一球小勝，全取寶貴3分，並以17戰39分重返榜首，領先較早時間以3：0輕取韋斯咸的曼城2分。

值得一提的是，愛華頓攻力雖然疲弱，但阿仙奴距離失分也只差毫釐，後防兩次疑似犯規，令場邊的主帥阿迪達抹一額汗：其一是蘇比文迪在禁區邊緣位置踢跌半單刀突入的愛華頓前鋒泰亞路巴利（Thierno Barry），但球證沒有吹罰；其二又是巴利，今次是兩軍亂戰中爭波，阿仙奴中堅威廉沙列巴大腳解圍，但身旁的巴利應聲倒地，慢鏡顯示巴利確實先踢到皮球，然後沙列巴卻踢中他的腳，嚴格來說可被判罰，但球證經VAR檢視後沒有判罰，令客軍逃過大難。

阿仙奴避過一劫，又能否打破聖誕榜首魔咒呢？他們在2002/03、2007/08、2022/23及2023/24年球季，4次在聖誕高踞榜首，可是前兩次最終由曼聯封王，後兩次由阿迪達領軍，都輸給了師父哥迪奧拿的曼城。

雖然少打一場、落後6分的阿士東維拉也算有一拚之力，但今季英超冠軍似乎還是阿仙奴與曼城雙雄之爭。「藍月亮」近期狀態處於巔峰，在各項賽事已取得七連勝，單計聯賽亦已五連勝，除了神鋒夏蘭特入球停不了外，菲爾科頓亦重拾佳態，加上新兵卓基（Rayan Cherki）及雷恩達斯（Tijjani Reijnders）逐漸融入球隊；「兵工廠」雖然有主動權，但之後賽事實屬一分不能少。

阿仙奴聖誕新年快車期的對手是白禮頓、維拉及般尼茅夫，他們在12月初便曾以1：2敗走維拉公園，12月30日回到主場出戰，勝負將影響下半季的走勢。