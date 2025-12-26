2025回顧｜獎牌以外的熱血時刻　他們堅守信念　艱苦中勇敢前行

愈是漆黑，愈顯得星光璀璨——哪怕星星再微小。

回顧2025，荒誕太多，多得掩蓋了我們對世界的希望。哀傷之時，別忘記仍有一群默默努力的人，他們未必最耀眼，卻是最溫柔的力量，在艱難的道路上溫暖着我們。

2026，願我們一起走出無盡漆黑，找到自己的星光。



2025回顧｜「四徑」登金像獎舞台

《香港四徑大步走》導演Robin Lee將2021年的「香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）」記錄下來。參加者必須在限時內完走麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑和鳳凰徑，全程298公里；他們從雄心壯志走到孤獨沮喪，終於捱過黑夜迎接熹微晨光，儘管未必人人完成全程，過程中卻締造出更新更好的自己。

導演Robin Lee完成這齣紀錄片，也是一次個人突破。今年4月，他勇奪香港電影金像獎的「新晉導演」獎座，影片從今年1月於香港正式上映，累積票房突破1000萬；《四徑》也在全球多個地方放映，將香港體育昇華到另一層次。

金像獎2025｜Robin Lee榮獲新晉導演 將四徑挑戰帶上電影舞台

《香港四徑大步走》導演Robin Lee榮獲新晉導演，他在梁朝偉手上接過獎項。（ViuTV截圖）

2025回顧｜發哥半馬再PB

周潤發今年一月在渣打馬拉松完成人生第三個半馬比賽，當時69歲的他以2小時24分32秒完成（以大會時間計算），這個成績看起來平平無奇，卻是「發哥」的半馬個人最佳時間（Personal Best，PB）。總計他由2023年起的三次比賽，每次都把PB推前，見證別人進步，總是好看。

周潤發跑渣打馬拉松2025 半馬成績「有人工加」 「全馬唔跑嘞」

2025回顧｜吳業坤入港隊戰空手道亞錦賽

今年亞洲空手道錦標賽港隊名單，多了一個熟悉的名字——吳業坤——是的，就是藝人吳業坤。

「坤哥」自2020年起接觸空手道，愈打愈認真，考獲黑帶之餘，更過關斬將入選香港初級代表隊，今年5月出發烏茲別克角逐亞洲錦標賽。他參戰男子組手84公斤以上級，雖然以0：8不敵越南選手出局，但他由一名業餘愛好者打到入香港隊，他用行動告訴我們，努力還是有用的。

吳業坤請假越級挑戰空手道亞錦賽 感受與世界的距離落敗仍痛快

吳業坤（右）入選港隊出戰亞洲空手道錦標賽。（Facebook截圖）

2025回顧｜螢花女足的汗與淚

24名女孩子在「15+1集」的真人騷《足球女將》裏，從幾近手無搏雞之力開始學踢波，她們的汗與淚感動不少觀眾：Chloe So蘇皓兒在KK Test跑足105轉、NB倪碧賢放低自尊面對自身不足、門將Moriah文毅施哭着從網窩拾起皮球仍不懈堅守後方、Kathy仔王頌茵即使如何努力最終也未能譜寫「零運動細胞變正選球員」的童話，節目拍的不只是女子足球，更是成長、是人生。

《足球女將》給我們的四堂成長課 嚴選最振奮人心成員

足球女將專訪1｜馬詠茹曾拒絕接拍 從足球領悟「1+1＞2」

足球女將專訪2｜愛哭的龍門教練 梁蔚雅感謝螢花：令人唔踩女足

足球女將專訪3｜七問七答談香港女足 「只想聯賽有進場儀式」

馬詠茹（右）由單車運動員變身螢花女足的進攻中場，梁蔚雅（左）則為節目擔任守門員教練。（資料圖片；黃寶瑩攝）

2025回顧｜男子手球為全運辭正職

粵港澳全運會今年11月在香港掀起一股小熱潮，最令人眼前一亮的應是男子手球隊。一班香港男兒為了這個可一不可再的主場大戰，先後辭掉正職，全心全意備戰，力克廣東殺入4強燃起獎牌希望，雖然最終在銅牌戰落敗，但這支隊伍提醒我們，做人還該保留一點傻勁。

捫心自問，為了目標卯足全力，對上一次是何時？

全運手球｜港隊熱血表現留深刻印象 小將冀代表香港延續熱血精神

（資料圖片；廖雅雄攝）

2025回顧｜男子冰壺隊寫熱血傳奇

香港男子冰壺隊於冰冷的土地寫出熱血傳奇，今年2月在亞洲冬季運動會勇闖4強，雖然最終與獎牌緣慳一面，但他們讓香港人知道，這片熱得只剩一個季節的地方，仍有人為了這種冷門的運動而努力，他們的名字是張卓華、鄭政楠、鍾卓熙、馬致立、甄浩天。

亞冬運｜港隊男子冰壺四強負韓國 硬撼中國衝擊史上首面獎牌

冰冷的土地上，香港男子冰壺隊寫下熱血傳奇。（港協暨奧委會提供）

2025回顧｜謝覺偉超前部署世錦

謝覺偉在去年的世界超馬錦標賽名列第8，到了2025「單數年」，轉戰世界山徑越野錦標賽，位列第83，時間比2023年那屆還要慢7分多鐘，筆者仍然把他列在今年度的回顧之中，乃因他面對挫敗的勇氣。與其表面「檢討」實則為失敗找藉口，不如認真看清自己與世界的差距，提早準備兩年後的比賽。「唔夠勁，耷低頭，繼續練」是他的信念，37歲的他，似乎比當年「董之英神射手」的學界年代，更有幹勁、更加熱血。

謝覺偉訪問：別留戀港一 挑戰世界必先承認渺小再煉就強大

越野跑｜謝覺偉「超前部署」世錦賽 遠赴南非戰UTCT跑入前十

2025回顧｜黃楚曦轟出首支大賽全壘打

全壘打是棒壘球比賽裏最教人興奮的時刻。今年12月的全國女子壘球冠軍盃，港隊的黃楚曦轟出港隊首支大型正式賽事的全壘打，皮球直飛60公呎外野，還把一、二壘的兩名隊友送回本壘板，形成三分炮。壘球在香港不是精英項目，黃楚曦由2011年入隊至今，近年與林佩君、梁芷茵等老將一起撐住港隊，她說，這支全壘打證明香港球員一樣可以，哪怕我們不像其他勁旅般，能在職業比賽效力。

壘球｜香港女將黃楚曦轟全壘打 港隊小組賽大勝山東｜全國冠軍盃