英超特攻｜夏蘭特弗爆征諾定咸森林　誓助曼城8連勝

在各項賽事已取七連勝的曼城，今周英超將造訪諾定咸森林；「藍月亮」神鋒夏蘭特今季狀態火熱，聯賽上陣17次攻入19球，今仗將帶領球隊力爭3分，繼續進逼榜首的阿仙奴。

（球賽編號：FB1497，12月27日 20:30開賽，Now 621、631台直播）



曼城在上周英超以3：0輕取韋斯咸後，各項賽事取得七連勝，單計聯賽亦取得五連勝，現時以17戰37分緊守聯賽鎊次席，僅以2分落後於榜首的「兵工廠」。

森林近況回勇，近6場英超取得4勝2負。（Getty Images）

對韋斯咸一役，夏蘭特貢獻2入球1助攻；這名挪威前鋒今季回復最佳狀態，於聯賽上陣17場入19球，暫踞聯賽神射手榜首，於各項球會級賽事則已入了25球；夏蘭特過去6次對森林交出5入球1助攻的戰績，今仗在菲爾科頓、卓基及雷恩達斯等中場支援下，隨時再有「士哥」。

森林在10月下旬換上了戴治掌帥後，戰績便重拾正軌；戴治執教前11仗只得1勝，他來到後，12場取得7勝，近6場聯賽亦取得4勝2負，以18分升上「尾四」，暫時逃離降班區。

曼城神鋒夏蘭特狀態大勇，近4場聯賽攻入5球，包括近兩仗對水晶宮及韋斯咸都梅開二度。（Getty Images）

雙方近5次交手，曼城取得4勝1負，除了上季聯賽作客以0：1敗走，其餘4場都沒有失球，另外其中3場勝仗贏2：0；因此，今仗除了可熱捧曼城「客勝」外，2：0波膽也值博。

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。