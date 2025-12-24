澳職方程式｜墨爾本勝利「細」味威靈頓鳳凰

近況回勇的墨爾本勝利，於今周澳職將於主場迎戰威靈頓鳳凰，勝利擁有西班牙名將桑馬達壓陣，今仗力爭聯賽三連勝。



墨爾本勝利在季初表現失色，首6場只取得1勝1和4負，但近期回勇，取得2勝1和的佳績，剛過去一周更作客以1：0力挫同市宿敵墨爾本城，暫以9戰11分排聯賽第9位。

墨爾本勝利老將桑馬達雖已屆37歲，但仍功架十足。（Getty Images）

勝利今季有前曼聯中場桑馬達加盟，這名37歲今季9次上陣，其中6次正選，貢獻1入球1助攻，數據上雖不算亮麗，但其組織策劃能力，絕對是球隊回勇的關鍵。

鳳凰近況則十分飄忽，輸兩場贏一場，輸兩場又一場的走勢，令他們近6仗只取得2勝4負，並跟勝利同得11分，但因得失球較佳暫列第8。

鳳凰今季加盟的尼日利亞前鋒伊分耶伊斯（Ifeanyi Eze）卻表現不俗，這名26歲射手今季聯賽悉數正選披甲，9仗入了4球，是球隊的首席射手。

伊分耶伊斯今季加盟威靈頓鳳凰，迅即成為球隊的攻擊重心。（Getty Images）

兩軍近8次對賽，勝利取得3勝3和2負，未算有很大優勢，但值得留意是，這8場中有6場總入球少於3球，因此今仗除了可捧勝利「主勝」外，「入球小」也是不二之選。

